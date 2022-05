KNVB draait: ‘De boycot van Wit-Rusland heeft geen effect’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 17:40 • Dominic Mostert

De KNVB stopt met de boycot van Wit-Rusland. Na de start van de oorlog in Oekraïne besloot de voetbalbond om zich terug te trekken uit wedstrijden tegen Rusland en bondgenoot Wit-Rusland, waardoor de WK-kwalificatiewedstrijd van de Oranje Vrouwen tegen Wit-Rusland niet doorging op dinsdag 12 april. Volgens de KNVB heeft de boycot niet het gewenste effect gehad, omdat andere landen niet volgden.

Het is nog niet bekend hoe de UEFA oordeelt over de opgeschorte wedstrijd van vorige maand. Als de KNVB voet bij stuk zou houden, zou op 28 juni ook de volgende WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland niet doorgaan. Plaatsing voor het WK zou op die manier een stuk moeilijker worden voor Oranje, zeker omdat IJsland een punt meer heeft verzameld in zes wedstrijden. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het toernooi in 2023; de runner-up moet hopen bij de drie beste nummers twee te zitten.

Om zichzelf niet verder in de vingers te snijden, verandert de KNVB nu van standpunt. "Aangezien de andere landen wel gewoon hun geplande interlands tegen Belarus blijven spelen, heeft een langdurige boycot door Nederland geen effect", meldt de bond. "Sterker nog, nu de Oranje Leeuwinnen niet en onze directe concurrenten voor WK-kwalificatie wél tegen Belarus spelen, bemoeilijkt dit voor alleen Nederland de kwalificatie voor het WK in 2023. Terwijl deelname aan een WK uiteraard een brede impact heeft op het gehele Nederlandse vrouwenvoetbal."

De KNVB wilde met de boycot een vroeg signaal geven dat de oorlog moest stoppen, maar merkte dat andere landen en overkoepelende bonden niet volgden. Op 28 juni zal de ploeg van bondscoach Mark Parsons dan ook aantreden in en tegen Wit-Rusland. "De wens van de KNVB is om dit achter gesloten deuren en zonder volksliederen te doen, omdat we nog steeds vinden dat het regime in Belarus zich niet mag verheugen op internationale sportwedstrijden en wij daarom minimale aandacht voor deze wedstrijd willen." Verder is het denkbaar dat de eerder opgeschorte wedstrijd, die in Den Haag zou worden afgewerkt, nog wordt ingehaald.