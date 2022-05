Declan Rice schiet uit zijn slof tegen Spaanse arbiter: ‘F*cking corruptie!'

Declan Rice was witheet na de uitschakeling van West Ham United in de halve finale van de Europa League. The Hammers moesten tijdens de returnwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt een 2-1 nederlaag van een week geleden in eigen huis wegpoetsen, maar gingen donderdagavond met tien man ook in de Deutsche Bank Park onderuit (1-0). Een boze Rice beschuldigde de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano na afloop in de catacomben van corruptie.

“Scheidsrechter, scheidsrechter, je was erg slecht”, zei de aanvoerder van West Ham United toen hij de leidsman na het laatste fluitsignaal opzocht. “Je was erg slecht. De hele avond, was je zo slecht. Hoe kon je zo slecht zijn? Eerlijk, ze hadden je kunnen betalen. F*cking corruptie!” Rice beschuldigde de arbiter op de persconferentie na afloop van de uitschakeling ook al van partijdigheid. “De rode kaart (van Aaron Cresswell, red.) was wel terecht lijkt me, maar verder waren de beslissingen van de leidsman slecht. Het leek alsof hij elke keer in het voordeel van Frankfurt floot. Als iemand nu eenmaal zo tegen je is, is het vechten tegen de bierkaai.”

David Moyes wil een dag na de uitschakeling niet te veel zoeken achter de woede-uitbarsting van Rice. “Het laat gewoon zien hoeveel alle spelers erom gaven”, zegt de Schotse manager. “We hadden het gevoel dat we over het algemeen vrij slecht waren behandeld. Als je voetbal begrijpt, is iedereen emotioneel. Tenzij je er zelf middenin zit, begrijpen mensen soms niet hoe het voelt.” Moyes toonde zich tijdens het duel met Frankfurt zelf ook van zijn meest slechte kant door een bal hard richting een ballenjongen, wiens hoofd maar net gemist werd, te schoppen.

Twaalf minuten voor tijd leek Moyes bij een achterstand in het Deutsche Bank Park kortsluiting te krijgen. Hij schopte een aangegooide bal kiezelhard terug naar een ballenjongen, die zichtbaar schrok. De Schot kreeg direct een rode kaart gepresenteerd van de arbiter en deed zijn woedeuitbarsting donderdagavond op de persconferentie na afloop af met een ietwat misplaatste grap. “Ik moet me verontschuldigen voor het schoppen van de bal richting de ballenjongen. Maar hij gooide de bal wel heel zacht naar me, hij lag perfect voor een volley", waarna Moyes een korte stilte liet vallen. "Mijn excuses."