Dortmund bouwt verder aan verdediging en heeft Ajax-miskoop in het vizier

Vrijdag, 6 mei 2022 om 16:45 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:52

Borussia Dortmund heeft interesse in Rasmus Kristensen, laat BILD weten. Die Borussen trokken eerder al Niklas Süle en Nico Schlotterbeck aan om de verdediging te versterken en hebben nu hun vizier gericht op de rechtsback van Red Bull Salzburg. Kristensen is bij de Oostenrijkers opgeleefd na een matige periode bij Ajax.

De Deen trok in de zomer van 2019 na anderhalf jaar de deur bij Ajax achter zich dicht. In Amsterdam wist hij onder trainer Erik ten Hag nooit een basisplek te bemachtigen in de hoofdmacht nadat hij werd overgenomen van Midtjylland . Kristensen kwam tot 27 wedstrijden bij Ajax, dat besloot zijn verlies te nemen en hem voor vijf miljoen euro te verkopen aan Red Bull Salzburg.

Bij de Oostenrijkse koploper veroverde Kristensen direct een basisplaats en verdween hij daar niet meer uit. Tot nu toe speelde de verdediger 106 wedstrijden voor Red Bull Salzburg, waarin hij tot maar liefst 14 doelpunten en 19 assists kwam. Zijn goede prestaties bij de club zorgen nu voor interesse van Borussia Dortmund. De komst van Kristensen lijkt geen goedkope operatie te worden voor de Duitsers, aangezien hij bij Red Bull Salzburg beschikt over een contract dat na dit seizoen nog drie seizoenen doorloopt.

Dortmund is al nadrukkelijk bezig met de invulling van zijn selectie voor volgend seizoen en richt zijn pijlen daarbij voornamelijk op de verdediging. De nummer twee van de Bundesliga incasseerde dit seizoen in de competitie al vijftig tegendoelpunten, wat door de technische leiding als overmatig wordt beschouwd. Om dit probleem op te lossen legde BVB eerder al Niklas Süle van Bayern München transfervrij vast, waarna ook nog twintig miljoen euro werd neergelegd voor Nico Schlotterbeck van SC Freiburg.

Nu zijn de back-posities aan de beurt bij Dortmund. Buiten Kristensen is daarvoor volgens BILD ook Ramy Bensebaini in beeld. De 46-voudig Algerijns international van competitiegenoot Borussia Mönchengladbach moet de linkerflank van de verdediging versterken. Bensebaini speelt sinds de zomer van 2019 voor Mönchengladbach en kwam in 81 optredens voor de club tot 18 doelpunten en 7 assists. Het contract van de linksback loopt na dit seizoen nog een jaar door.