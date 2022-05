Feyenoord-selectie laat ludiek Frans bericht achter in schone kleedkamer

Vrijdag, 6 mei 2022 om 16:01 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:16

De Feyenoord-selectie heeft donderdagavond op ludieke wijze afscheid genomen van het Stade Vélodrome. Op een foto is te zien hoe de Rotterdammers met een knipoog op een flipover laten zien wat ze nog hebben onthouden van de Franse lessen tijdens hun schooltijd. 'Au revoir!' staat er bovenaan het bord geschreven, waarna de spelers de Fransen netjes bedanken. 'Merci.' Of ze bedanken voor de plaatsing voor de finale of voor de gastvrijheid wordt niet duidelijk uit de tekst. Vervolgens wordt de tekst wat ludieker en wordt er: 'Je m’appelle croissant' geschreven.

De spelers sluiten af met de tekst: 'J’habit a Rotterdam, 010'. Overigens werd de Feyenoord-selectie door de persoon die de foto van het volgekladde bord maakte gecomplimenteerd met de opgeruimde kleedkamer. “J’ai jamais vu un vestiaire aussi propre les lendemains de match”, zo schreef de man, wat ‘ik heb nog nooit zo'n schone kleedkamer gezien de dag na een wedstrijd’ betekent. Feyenoord gaf zichzelf als reactie vervolgens 'douze points', oftewel twaalf punten voor de wijze waarop men de kleedkamer van Marseille achterliet.

Feyenoord plaatste zich donderdagavond voor de finale van de Conference League door Olympique Marseille in Frankrijk op een doelpuntloos gelijkspel te houden. Na de 3-2 thuisoverwinning van vorige week was dat genoeg voor de Rotterdammers om door te bekeren. Feyenoord kruist op 25 mei in Tirana de degens met AS Roma. De winnaar mag zich de eerste Conference League-winnaar ooit noemen. Het toernooi vindt dit jaar voor het eerst plaats en is naast de Champions League en de Europa League het derde Europese toernooi voor clubteams.