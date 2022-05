Ten Hag over ‘afwijzing’ van Sébastien Haller: ‘Zei hij dat? Dat is jammer’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 15:19 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:16

Erik ten Hag spreekt zich op de persconferentie in aanloop naar de kraker tegen AZ uit over de mogelijkheid dat hij spelers van Ajax meeneemt naar zijn nieuwe werkgever. De naar Manchester United vertrekkende oefenmeester houdt zich op de vlakte en benadrukt dat hij nog niet bezig is met Manchester United. Eén naam kan Ten Hag sowieso al afstrepen op zijn mogelijke wensenlijstje.

De trainer krijgt op de persconferentie meerdere vragen over het meenemen van enkele spelers uit zijn Ajax-selectie naar Manchester United. Ten Hag houdt de kaarten tegen de borst. “Ik beschik over een geweldige spelersgroep met enorm veel kwaliteiten. Daarnaast heb ik ook nog een fantastische band met de groep. Maar ik ben op dit moment bezig met Ajax en niet met de toekomst bij Manchester United”, is de 52-jarige Haaksberger duidelijk.

Er is in ieder geval geen sprake van een afspraak tussen Ajax en Ten Hag over het meenemen van spelers. “Nee, daar zijn geen afspraken over. Het is totaal niet aan de orde”, laat Ten Hag er geen twijfel over bestaan, waarna hij zich toch nog laat verleiden tot een uitspraak over zijn verleden van spelers meenemen. “Het klopt dat ik wat spelers van FC Utrecht naar Ajax heb gehaald, maar Utrecht is daar nooit slechter van geworden. Integendeel. Wellicht is dat in de toekomst voor Ajax ook niet slecht.”

Mocht Ten Hag in de toekomst beslissen om bij zijn oude werkgever te gaan shoppen, kan hij de komst van Sébastien Haller in ieder geval vergeten. De trainer wordt attent gemaakt op een interview van de NOS met de Fransman, waar hem werd gevraagd of hij United als optie ziet. Ten Hag blijkt nieuwsgierig. “En wat zei Haller?” Toen het antwoord negatief was, reageerde Ten Hag met een kwinkslag. “Ah, zei hij dat? Dat is jammer.”