Ten Hag komt met goed nieuws: Ajax-viertal fit voor kraker tegen AZ

Vrijdag, 6 mei 2022 om 14:38 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:43

Erik ten Hag kan zondag tegen AZ weer beschikken over Noussair Mazraoui, Edson Álvarez, Devyne Rensch en Steven Berghuis, zo laat de oefenmeester vrijdag weten op de persconferentie in aanloop naar het Eredivisie-duel. Mazraoui moest het competitieduel van PEC Zwolle (3-0 winst) van afgelopen zaterdag nog aan zich voorbij laten gaan vanwege blessureleed, terwijl Álvarez, Devyne Rensch en Steven Berghuis niet fit genoeg waren om te starten.

Ten Hag bevestigt op de persconferentie dat Antony, Ryan Gravenberch, Lisandro Martínez en Perr Schuurs het restant van het seizoen uit de roulatie zijn. Gravenberch raakte woensdag tijdens de training geblesseerd aan zijn enkel. Martínez kampt met een spierblessure, terwijl Schuurs en Antony aan de kant staan met respectievelijk een knie- en enkelblessure. Daarnaast laat Ten Hag weten dat hij tijdens de laatste drie competitieduels geen beroep meer kan doen op de al langer geblesseerde Remko Pasveer.

Toch heeft Ten Hag ten opzichte van het Eredivisie-duel met PEC Zwolle weer iets meer opties. “Het goede nieuws is dat Mazraoui, Alvarez, Rensch en Berghuis weer fit zijn en kunnen spelen tegen AZ”, vertelt de 52-jarige oefenmeester, die zich ook uitspreekt over Mohamed Ihattaren. “Hij gaat vanavond spelen bij Jong Ajax. Hij moet fitter worden en op het moment dat hij fitter is, is hij zeker een kandidaat om in het eerste van Ajax te spelen, want hij heeft ongelooflijk goede en mooie kwaliteiten die zeker ook kunnen bijdragen aan het succes van Ajax. Hij moet zoveel mogelijk minuten maken, dat heeft hij nodig. Echt in dat ritme komen om de volgende stap te maken.”