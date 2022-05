Arteta verlengt contract bij Arsenal: ‘Willen strijd aangaan met de topteams'

Vrijdag, 6 mei 2022 om 14:04 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:04

Arsenal heeft het contract van trainer Mikel Arteta met twee jaar verlengd tot medio 2025. De Spaanse oefenmeester is volop verwikkeld is in de strijd om een Champions League-ticket en laat op de clubwebsite weten verheugd te zijn met zijn contractverlenging. “Ik ben opgetogen, dankbaar en heel, heel gelukkig vandaag.”

De trainer, voorheen ook actief als speler voor de club, is dolblij met het contractnieuws. “Het is geweldig. Het geeft me de mogelijkheid om mijn werk voor de club waar ik zoveel van hou voort te zetten en samen successen te bereiken, omringd door mensen die ik heel erg mag. Ik kijk daar heel erg naar uit.” De Arsenal-manager laat zijn licht schijnen op de verstandhouding met directeur Josh Kroenke en eigenaar Stan Kroenke. "Toen ik Josh sprak zag hij de situatie van de club op dezelfde manier als ik, en deelde hij mijn visie over de toekomst van de club. Alles wat zowel hij als Stan sinds mijn komst hebben gezegd, hebben ze tot nog toe waargemaakt."

Arteta bespreekt ook de doelen die hij met Arsenal heeft gesteld. “We willen een volgende stap zetten met de club en de strijd aangaan met de topteams. Om dat voor elkaar te krijgen moeten we actief zijn in de Champions League.” Met nog vier speelronden te gaan bezetten de Londenaren de felbegeerde vierde plek, die recht geeft op deelname aan het miljardenbal. Tottenham Hotspur volgt op twee punten. “We willen het team verder ontwikkelen, de spelers, alle afdelingen binnen de club. We streven zelfs naar een nog hechtere connectie met de fans, willen de sfeer en beleving in het Emirates verbeteren en in staat zijn om toptalent en de beste mensen naar de club te halen. Op die manier zetten wij die gewenste volgende stap.”

Josh Kroenke is eveneens opgetogen over het langer aanblijven van Arteta.

Volgens Kroenke geeft de contractverlenging rust en duidelijkheid. “De contractverlenging biedt de club stabiliteit en duidelijkheid voor de toekomst. Mikels inzet en passie zijn voor iedereen duidelijk te zien. We hebben er alle vertrouwen in dat hij ervoor zal zorgen dat we weer kunnen strijden om de grote prijzen.” Hij krijgt bijval van technisch directeur Eduardo Gaspar: “Ik denk dat de timing perfect is. Ik geloof echt dat de bekendmaking voor iedereen een grote opluchting zal zijn. Zowel voor de fans, de club, de spelers als voor Mikel zelf.”

Manchester City-manager Josep Guardiola zag zijn assistent in 2019 naar Londen vertrekken, waar Arteta in december van dat jaar werd aangesteld als manager bij Arsenal. Hij volgde zijn landgenoot Unai Emery op, die vanwege teleurstellende resultaten werd ontslagen. In zijn eerste twee seizoenen veroverde Arteta onder meer de FA Cup en de FA Community Shield. Het seizoen 2020/21 werd met een teleurstellende achtste plaats afgesloten, waarna Arsenal sinds een kwart eeuw een seizoen zonder Europees voetbal moest spelen. Zonder Europese verplichtingen heeft Arteta het dit seizoen een stuk beter op de rit met zijn ploeg, en is hij dicht bij plaatsing voor het hoofdtoernooi van de Champions League. 12 mei treffen concurrenten Arsenal en Tottenham elkaar in de nu al pikante North London derby. Arsenal was voor het laatst in het seizoen 2016/17 actief op het hoogste clubpodium.