Moyes doet woede-uitbarsting richting ballenjongen af met misplaatste grap

Vrijdag, 6 mei 2022 om 12:38 • Shane Jebbink • Laatste update: 13:17

David Moyes heeft zijn excuses aangeboden voor een incident in de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (1-0 verlies, 3-1 over twee wedstrijden). De manager van West Ham United schopte een bal hard richting een ballenjongen, wiens hoofd maar net gemist werd. Door het verlies strandde de Europa League-campagne van The Hammers in Frankfurt. Moyes deed zijn woedeuitbarsting op de persconferentie na afloop af met een ietwat misplaatste grap.

Twaalf minuten voor tijd leek Moyes bij een achterstand in het Deutsche Bank Park kortsluiting te krijgen. Hij schopte een aangegooide bal kiezelhard terug naar een ballenjongen, die zichtbaar schrok. De Schot kreeg direct een rode kaart gepresenteerd van de arbiter. “Ik moet me verontschuldigen voor het schoppen van de bal richting de ballenjongen. Maar hij gooide de bal wel heel zacht naar me, hij lag perfect voor een volley", waarna Moyes een korte stilte liet vallen. "Mijn excuses."

Een bizarre rode kaart voor @WestHam-trainer David Moyes ??#FRAWHU — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2022

“Ik ben teleurgesteld, omdat dit een kans was. We hebben tegen betere teams dan Frankfurt gespeeld”, vervolgde de 59-jarige Moyes. “Als we eerlijk naar onszelf zijn hebben we waarschijnlijk verloren door het snelle tegendoelpunt in de heenwedstrijd. Vanaf dat moment zijn we Frankfurt aan het achtervolgen.” Moyes was niet de enige die een rode kaart kreeg gepresenteerd in de halve finale: Aaron Cresswell werd na negentien minuten van het veld gestuurd nadat hij de doorgebroken Jens Petter Hauge neerhaalde. “Het viel niet onze kant op vanavond, maar ik ben trots op mijn spelers. Hoe ze zich staande hielden met tien man was geweldig”, prees Moyes zijn team.

Ook bij Rice overheersde de teleurstelling. “We zijn er kapot van”, jammerde de captain van West Ham. “We zijn zo ver gekomen als groep, maar ik ben heel trots hoe we ons staande hebben gehouden met tien man. We hebben ontzettend veel kracht getoond door te blijven strijden. We zochten de aanval, ook met een man minder, dat zegt alles over deze club. We strijden tot het niet meer kan, dat maakt me heel trots.” De middenvelder beschuldigde de scheidsrechter van partijdigheid. “De rode kaart was wel terecht lijkt me, maar verder waren de beslissingen van de leidsman slecht. Het leek alsof hij elke keer in het voordeel van Frankfurt floot. Als iemand nu eenmaal zo tegen je is, is het vechten tegen de bierkaai.”