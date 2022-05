Feyenoord schrijft vele miljoenen bij na historische Europese campagne

Vrijdag, 6 mei 2022 om 13:01 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:51

Door het bereiken van de Conference League-finale mag Feyenoord al bijna dertien miljoen euro aan prijzengeld bijschrijven. Bij winst op AS Roma wordt daar nog eens twee miljoen extra bij opgeteld. De Rotterdammers kruisen op 25 mei de degens met de Romeinen, na het doorkomen van drie voorrondes en vier rondes in het hoofdtoernooi. Tot dusver staat de teller op circa dertien miljoen euro, maar daartegenover staan wel de torenhoge boetes die Feyenoord door de UEFA kreeg opgelegd vanwege onder meer het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen.

Het Europese seizoen begon voor Feyenoord al in juli met voorrondewedstrijden tegen FC Drita (Kosovo), FC Luzern (Zwitserland) en IF Elfsborg (Zweden), wat goed was voor een bedrag van 2,94 miljoen euro. Vervolgens won de ploeg van trainer Arne Slot vier van de zes groepswedstrijden, waarmee een bedrag van twee miljoen euro werd opgestreken. De twee gelijke spelen in de poulefase brachten ruim drie ton in het laatje. Het bereiken van de volgende ronde leverde Feyenoord een slordige miljoen euro op (650.000 als groepshoofd en 300.000 voor het bereiken van de volgende ronde).

Inmiddels is Feyenoord vier rondes verder en is het totaalbedrag opgeschroefd met 6,6 miljoen euro naar 12,82 miljoen euro. Het bereiken van de laatste zestien leverde 600.000 euro op, voor het bereiken van de kwartfinale werd een miljoen uitgekeerd en de halve finale was goed voor twee miljoen euro. Voor het bereiken van de finale kunnen de Rotterdammers drie miljoen euro van de UEFA tegemoet zien. Het winnen van het derde Europese clubtoernooi levert nog eens twee miljoen euro extra op. Als Feyenoord in Tirana weet af te rekenen met het AS Roma van José Mourinho zou het totaal daarmee op 14,82 miljoen euro kunnen uitkomen. De circa 13 miljoen euro staat in schril contrast met de verdiensten van Ajax dit seizoen in de Champions League. De Amsterdammers wonnen al hun groepswedstrijden en sneuvelden in de achtste finales, wat goed was voor een totaalbedrag van ruim zeventig miljoen euro, inclusief zes miljoen aan recettes.

Smet op de Europese campagne zijn de torenhoge boetes die Feyenoord kreeg opgelegd van de UEFA. Onder meer voor het blokkeren van de trappen, het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen moest al ruim 400.000 euro worden overgemaakt naar de Europese voetbalbond. Deze week kwam daar nog eens 28.125 euro bij, doordat de UEFA Feyenoord bestrafte voor het gooien van voorwerpen in de uitwedstrijd bij Slavia Praag. "De club vindt het teleurstellend dat de Europese voetbalbond het noodzakelijk vindt om opnieuw een boete uit te delen. Het uitbundig vieren van de doelpunten door de meegereisde supporters met de eigen selectie kan niet vertaald worden als het (kwaadwillig) gooien van voorwerpen, noch past daar een dusdanig boetebedrag bij", zo luidde het statement van de club.