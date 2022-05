Bryan Linssen kan vervolgstap maken: ‘Natuurlijk speelt er wat’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 12:07 • Shane Jebbink • Laatste update: 12:40

Bryan Linssen heeft donderdagavond tegenover ESPN bevestigd dat er interesse is in hem. De aanvaller kan na dit seizoen vertrekken bij Feyenoord en schermt naar verluidt met belangstelling vanuit Japan, maar hield zich naar eigen zeggen tijdens de tweestrijd met Olympique Marseille niet bezig met de geruchten. "Ik kan het wel ontkennen, maar natuurlijk speelt er wat”, was Linssen open over de mogelijkheid om een transfer te maken na dit seizoen.

Linssen erkent dat er interesse in hem is. "Maar op dit moment heb ik me echt alleen gefocust op deze wedstrijd. Dat meen ik oprecht, omdat dit een once in a lifetime is.” Linssen heeft de komende weken de tijd om na de te denken over een eventuele vervolgstap. “Nu heb ik in ieder geval twee weken de tijd om een paar mailtjes te beantwoorden", gaat de aanvaller verder. "Zodra we weer richting die finale gaan, wil ik er niks meer over horen. Er is maar één ding dat telt. Ik wil die prijs winnen, want dat gaat me daarna nooit meer gebeuren. We gaan er alles aan doen.”

Anderhalve week geleden meldde Voetbal International dat Linssen in de belangstelling staat van Urawa Red Diamonds. Feyenoord gaat niet in de weg liggen voor een eventuele overstap en geeft de aanvaller de ruimte om te onderhandelen met de Japanners. Wel zal de club een transfersom tegemoet kunnen zien, aangezien het contract van Linssen na dit seizoen nog een jaar doorloopt. Of hij zelf een stap naar Japan ziet zitten is niet bekend, al heeft Linssen er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag een stap naar het buitenland wil maken. De routinier leek twee jaar geleden na zijn transfervrije vertrek bij Vitesse al te gaan kiezen voor een buitenlandse stap, maar ging op het laatste moment in op een aanbod van Feyenoord.

Linssen genoot donderdagavond van de vijandige sfeer in Marseille rond de halve finale. De spelersbus van Feyenoord werd op weg naar het stadion bekogeld en ook in het stadion ging het er vijandig aan toe. “Het was een heet avondje. Het hoort ook wel bij zo’n wedstrijd, je stelt je erop in. Het geluid in het stadion, de sfeer die er hangt en ook het vuurwerk voor de wedstrijd. Ik had pijn in m’n neus en aan m’n ogen, maar het was zo vet om mee te maken. Zeker als je dan uiteindelijk naar de finale gaat en hier euforisch weggaat, beter kan het niet.”