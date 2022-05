‘Met hen heeft het Nederlands elftal spelers met een buitengewone toekomst’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 11:30 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:02

Feyenoord bereikte donderdagavond de finale van de Conference League door OIympique Marseille (0-0) uit te schakelen. Buitenlandse media richten zich voornamelijk op de sterke verdediging van de Rotterdammers, die in het Stade Vélodrome vrij eenvoudig overeind bleef en de Fransen van scoren afhield. ‘De muur van Feyenoord wijst Marseille af: Nederland gaat naar de finale’, kopt La Gazzetta dello Sport.

De ploeg van trainer Arne Slot had donderdagavond in Marseille aan een 0-0 gelijkspel genoeg om na de 3-2 thuisoverwinning van een week daarvoor de finale te bereiken. Marseille deed er alles aan om de voor hen broodnodige treffer op het scoreformulier te krijgen, maar slaagde er niet in om door de Rotterdamse defensie heen te breken. Het Belgische Het Laatste Nieuws complimenteert ‘het ijzersterk acterende centrum Trauner en Senesi en de van niemand in de war rakende backs Geertruida en Malacia’. De Daily Mail is eveneens vol lof over de ploeg van Slot. "Feyenoord stootte Olympique Marseille vrij eenvoudig van zich af."

Zowel Kicker als Sport halen er statistieken bij. Het Duitse blad schrijft dat ‘Feyenoord sterk verdedigde en daarnaast voor de twaalfde keer op rij ongeslagen is gebleven in Europa’. De Spanjaarden verwijzen naar de laatste keer dat de Rotterdammers een Europese finale speelden. "Feyenoord vierde het feit dat ze na twintig jaar weer een Europese finale spelen." In Italië, waar men bekendstaat om het puike verdedigingswerk, worden de Rotterdammers geprezen om de defensieve kwaliteiten. "Ze verdedigden goed en kwamen nauwelijks in de problemen", aldus La Gazzetta dello Sport. Volgens Tuttosport waren de Fransen simpelweg niet opgewassen tegen de verdediging van Feyenoord. "Marseille slaagde er niet in de verdedigingsmuur van Feyenoord af te breken."

Waar de buitenlandse media zich voornamelijk richten op de Rotterdamse defensie, benoemen de Fransen vooral het gemis van Dimitri Payet. De sterspeler van Marseille moest zich noodgedwongen na een halfuur met een blessure laten vervangen. "Werd Marseille uitgeschakeld in de dertigste minuut toen Dimitri Payet de strijd moest staken?", vraagt L'Équipe zich hardop af. "Net als in de Europa League-finale van 2018 tegen Atlético Madrid moest hij zijn teamgenoten al vroeg verlaten en kwam het niet meer goed." Le Figaro schrijft dat ‘met het vertrek van de onvervangbare Payet het spel rommelig werd’. "Dit was het, het is voorbij", gaat het Franse nieuwsblad verder.

"Het stadion speelde zijn rol als twaalfde man, maar het waren de drieduizend meegereisde Nederlandse fans die het laatste woord hadden. Dit zorgt voor een vieze nasmaak, zeker omdat de nummer drie van Nederland niet erg veel indruk maakte. Toch kan je stellen dat ze de finaleplaats volledig verdiend hebben", gaat Le Figaro verder. Le Monde stelt dat Marseille het in het heenduel in De Kuip heeft laten liggen. "De teleurstelling van de fouten in de eerste wedstrijd zal altijd blijven. Marseille werd lamgeslagen door de intensiteit van Feyenoord en de ambiance van De Kuip."

AS-journalist Andrés Onrubia Ramos concludeert: "Feyenoord volhardde zonder aarzelen, bood met furie en trots weerstand en plaatst zich voor de finale. Dit is een team dat weet wanneer het in hoge ritmes moet spelen en wanneer het pragmatisch moet zijn. Goed gedaan, Slot. Ik wil Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia uitlichten. Met hen heeft het Nederlands elftal twee backs in huis met een buitengewone toekomst."