Van Bronckhorst zwaar geëmotioneerd: ‘Moeilijk om juiste woorden te vinden'

Vrijdag, 6 mei 2022 om 09:51 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 10:42

Rangers heeft donderdagavond voor een grote stunt gezorgd door in de Europa League RB Leipzig uit te schakelen. Na de 1-0 nederlaag uit het heenduel bleek in Schotland een 3-1 overwinning voldoende voor een plek in de finale van het tweede Europese clubtoernooi. Giovanni van Bronckhorst moest na het bereiken van de finale zoeken naar woorden. “Het is heel moeilijk om de juiste woorden te vinden”, zo gaf de Nederlander aan voor de camera van Sky Sports.

“We zeiden voor de wedstrijd al dat we alles zouden doen”, zo begon de ex-trainer van Feyenoord zijn verhaal voor de camera. De Nederlander, die zich geen beter scenario had kunnen bedenken, was trots op zijn ploeg. “De spelers waren fantastisch, je kunt geen beter script schrijven dan dit.” De atmosfeer had een grote positieve impact op zijn elftal, zo gaf Van Bronckhorst te kennen. “De atmosfeer was ongelooflijk, dat heeft ons enorm geholpen. Je kon na afloop aan de feestvieringen zien hoe blij we allemaal waren met het behalen van de finale.”

Het bereiken van de finale had voor Rangers extra waarde wegens het plotselinge overlijden van materiaalman Jimmy Bell, eerder deze week. De clublegende werd 69 jaar. "Het verhaal had niet mooier kunnen zijn. We zijn er allemaal heel trots op dat we in de finale staan en we hebben geproost op Jimmy." Bell begon bij Rangers als buschauffeur, maar nam al snel de rol in als hoofd-materiaalman. In die positie werkte hij met veel bekende spelers en trainers door de jaren heen. Bell zat zondag nog op de bank voor de Old Firm tegen Celtic (1-1), als deel van de staf van Van Bronckhorst.

Heerlijke beelden: Giovanni van Bronckhorst viert feest op Ibrox na het behalen van de @EuropaLeague-finale met Rangers! ??#RANRBL #DeOntknoping — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2022

Voor Rangers en Van Bronckhorst staat op 18 mei de finale op het programma tegen Eintracht Frankfurt, dat West Ham United uitschakelde. Even leek het duel op Ibrox op een verlenging uit te draaien toen Christopher Nkunku de aansluitingstreffer maakte namens de Duitsers, maar het was middenvelder John Lundstram die de Schotse ploeg weer een marge van twee bezorgde in de slotfase. “We wisten dat Leipzig op ons af zou komen, maar we kregen een enorme boost door onze late treffer”, omschreef Van Bronckhorst bij Sky Sports de hectische slotfase.

De 47-jarige oefenmeester beseft dat het bereiken van de finale niet aan iedereen is besteed. “We moeten er nu alles aan doen om de finale te winnen.’’ De finale van de Europa League vindt plaats Sevilla. "Het maakt niet uit hoelang de fans moeten vliegen of wandelen, of op de fiets moeten zitten. Sommigen zullen wellicht zelfs zwemmend komen. We zullen in ieder geval goed vertegenwoordigd zijn door onze fans, zowel in het stadion als in de stad.” Van Bronckhorst blikte op het laatst ook al voorzichtig vooruit naar de finale, waarin hij zijn ploeg zeker niet kansloos acht. “Of we geloven in het winnen van de finale? Natuurlijk kunnen we de finale winnen.”