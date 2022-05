Nederland aan de buis gekluisterd: Feyenoord trekt veruit meeste kijkers

Vrijdag, 6 mei 2022 om 08:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:51

Niet alleen in Rotterdam en omstreken leeft het Europese avontuur van Feyenoord. De halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille (0-0) trok donderdagavond een slordige vier miljoen kijkers, zo heeft Stichting KijkOnderzoek berekend. Daarmee was het duel veruit het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. Gemiddeld keken er zo'n twee miljoen mensen naar de halve eindstrijd.

Volgens Stichting KijkOnderzoek stemden donderdagavond in totaal 3.487.000 mensen af naar Veronica voor de halve finale van Feyenoord. Gemiddeld keken er 2.092.000 Nederlanders naar het spektakel in Stade Vélodrome. Ook de voor- en nabeschouwing trok veel bekijks. De nabeschouwing staat met 2,2 miljoen kijkers (gemiddeld 1 miljoen) op de vijfde plek als best bekeken programma, terwijl voor de voorbeschouwing 1,5 miljoen mensen (gemiddeld 498.000) afstemden naar Veronica.

Ook de samenvattingen van de overige Europese wedstrijden werden naar behoren bekeken. Rond de klok van half twaalf 's avonds keken nog zo'n 650.000 mensen naar de duels in de Conference League en de Europa League. Zij zagen onder meer hoe het Rangers van Giovanni van Bronckhorst doorstootte naar de eindstrijd in de Europa League ten koste van RB Leipzig. De Schotten treffen daarin Eintracht Frankfurt, dat twee keer wist te winnen van West Ham United (1-2 en 1-0).

Ook ESPN zond de halve finale van Feyenoord live uit. De betaalzender trok echter aanzienlijk minder kijkers. In totaal trok het duel daar 305.000 kijkers (gemiddeld 166.000). Voor Studio Europa stemden in totaal 267.000 kijkers af naar ESPN. Naar de voorbeschouwing keken 51.000 mensen (21.000 gemiddeld). Arnold Bruggink, Kenneth Perez en Pierre van Hooijdonk waren donderdagavond de tafelgasten naast presentator Jan Joost van Gangelen.