AS Roma komt met schitterend gebaar in aanloop naar finale tegen Feyenoord

Vrijdag, 6 mei 2022 om 07:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:00

AS Roma heeft zich van zijn beste kans laten zien na het bereiken van de finale van de Conference League. De equipe van José Mourinho plaatste zich donderdagavond dankzij een 1-0 overwinning op Leicester City (2-1 over twee duels) voor de eindstrijd en neemt het daarin op 25 mei op tegen Feyenoord. De 166 fans die de afstraffing in de groepsfase op bezoek bij Bodö/Glimt onder ogen moesten zien zijn in ieder geval van de partij. Zij krijgen van de Italiaanse club een gratis ticket voor de finale.

"De club heeft besloten om de 166 supporters die aanwezig waren bij de wedstrijd op 21 oktober in het Air Albania Stadion in Bodö te bedanken en hen een gratis ticket voor de finale te garanderen", communiceert Roma vlak na de gewonnen halve finale via de officiële kanalen. De fans krijgen via de mail een unieke code toegestuurd om hun ticket te bemachtigen. "Gezien de beperkte beschikbaarheid van het stadion heeft de club beslist om de andere beschikbare tickets enkel toe te kennen aan seizoenkaarthouders", voegt Roma eraan toe.

De ploeg van Mourinho werd in de groepsfase van de Conference League ongenadig hard vernederd door Bodö/Glimt, daar de Noorse formatie in eigen land met liefst 6-1 won. Desondanks wist Roma als groepshoofd door te stoten naar de volgende ronde, waarna Vitesse en opnieuw Bodö/Glimt de tegenstander waren. Ditmaal liep het wel goed af voor de Romeinen. De 2-1 nederlaag in Noorwegen werd middels een 4-0 thuiszege ongedaan gemaakt. In de halve finale werd Leicester City over twee duels verslagen. Op woensdag 25 mei is Feyenoord de laatste horde in het derde Europese clubtoernooi.

Het is nog niet bekend hoeveel tickets beide clubs te verdelen krijgen. De UEFA heeft het Air Albania Stadion in Tirana aangewezen als speellocatie. Het stadion beschikt over een capaciteit van 22.5000 stoeltjes. Onder meer de nationale ploeg van Albanië speelt zijn thuiswedstrijden in het Air Albania Stadion. Het is voor het eerst dat een finale van een Europees toernooi in het land wordt gehouden. In Tirana wonen meer dan een half miljoen mensen, terwijl Albanië zelf drie miljoen inwoners telt. Verwacht wordt dat Feyenoord komende week met informatie komt over het aantal beschikbare kaarten en de kaartverkoopinformatie.