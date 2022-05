Slot beleefde beangstigende busreis: ‘Die baksteen viel precies naast mij’

Vrijdag, 6 mei 2022 om 07:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:32

Arne Slot kan nauwelijks beloven dat hij er met zijn ploeg in is geslaagd om de finale van de Conference League te bereiken. De succescoach bleef donderdagavond met zijn ploeg vrij eenvoudig op de been tegen Olympique Marseille (0-0) en loodste de Rotterdammers naar de eerste Europese finale in twintig jaar. Een rustige voorbereiding kende Feyenoord niet, daar de spelersbus op weg naar het Stade Vélodrome terechtkwam in de file. Ook kwam er een baksteen door de ruit. Een verzoek van Slot om de wedstrijd uit te stellen kreeg geen gehoor van de UEFA.

"Op het moment dat we langzamer reden zei John de Wolf (assistent-trainer, red.) dat het geen lekker moment was, omdat hij bakstenen zag liggen", blikt Slot tijdens de persconferentie terug op de hectische voorbereiding op het duel. "Dat had hij nog niet uitgesproken of ze speelden mij in met een baksteen zou ik willen zeggen, dat ding viel precies naast mij. Je verwacht geen baksteen, maar je rekent wel op hectiek. Maar ik had niet de indruk dat onze spelers daar last van hadden. Ik wil het allemaal niet goedpraten, maar in deze ambiance gebeuren deze dingen", aldus een nuchtere Slot.

Het is voor het eerst sinds 2002 dat Feyenoord een Europese finale weet te bereiken. Daarin is het AS Roma van José Mourinho op woensdag 25 mei de tegenstander. Slot denkt dat zijn formatie de harten van de Rotterdamse fans heroverd heeft. "Het is hartstikke mooi dat je de finale bereikt, maar het is een cliché als je zegt dat je nog niets hebt. Toch hebben we wel wat gewonnen: we hebben de trots teruggebracht bij de supporters", zegt Slot. "Ik krijg zeker mee dat de supporters van Feyenoord weer wat extra trots zijn op hun club. Niet alleen door de prestaties, maar ook vanwege de manier waarop we spelen."

Feyenoord bevindt zich in een moordend programma. Zondag wacht in De Kuip de topper tegen PSV, waarna op de laatste speeldag ook FC Twente nog naar Rotterdam komt. Feyenoord lijkt nagenoeg zeker van de derde plek. De voorsprong op de Tukkers bedraagt vijf punten met nog drie wedstrijden te gaan. "Ik ben vooral onder de indruk van hoe de spelers het fysiek doorstaan hebben, dat moet je niet onderschatten", meent Slot. "Ze zijn dit seizoen in staat om constant te gaan. Dat ze na negen maanden fysiek zo sterk zijn, is heel knap. Ik had de indruk dat we beter konden vragen of beide teams tien keer mochten wisselen, omdat het er op het einde aan beide kanten wel redelijk vermoeid uitzag."