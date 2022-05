Telegraaf kiest absolute uitblinker bij Feyenoord: ‘Misschien wel laatste klus'

Vrijdag, 6 mei 2022 om 07:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:32

Feyenoord is erin geslaagd om voor het eerst in twintig jaar weer een Europese finale te bereiken. Donderdagavond verzekerde de ploeg van trainer Arne Slot van de eindstrijd in de Conference League door Olympique Marseille op 0-0 te houden. Dat bleek na de 3-2 overwinning van vorige week voldoende voor een ticket naar Tirana, waar op 25 mei het AS Roma van José Mourinho de tegenstander is. De kranten in Nederland loven de 'revolutionaire' Slot en de Rotterdamse strijdlust. Volgens De Telegraaf was Tyrell Malacia met afstand de absolute smaakmaker.

Feyenoord moest de bal nagenoeg de hele wedstrijd aan Marseille laten, maar kwam desondanks nauwelijks in de problemen. "De mannen van Arne Slot hebben zichzelf beloond voor het meest aanvallende voetbal dat ze van alle ploegen in de Europese Conference League de wereld in hebben geslingerd. Het was een volwassenheid die niemand negen maanden geleden van Feyenoord had verwacht. Met Tyrell Malacia misschien wel als de kleinste grote man aan Rotterdamse kant. De Fransen, die al met poep in de broek begonnen, waren zonder hun sterspeler in een klap de weg kwijt", stelt De Telegraaf.

Payet, doorgaans smaakmaker aan Franse zijde, moest tien minuten voor de rust noodgedwongen naar de kant. Aan de kant van de Rotterdammers viel Malacia in de smaak bij het dagblad. De linksback stond zijn mannetje, deed mee in het aanvalsspel en toonde zich een waardige leider. "Malacia stond symbool voor de onverzettelijkheid van heel Feyenoord. Voor de power, de aanvalsdrang en de verbetenheid ook om de eindstrijd in deze Europese competitie te halen. Misschien was het optreden in het Velodrome wel een van zijn laatste klussen in een Feyenoord-shirt, want ook in Marseille zaten scouts uit Engeland, Frankrijk en Duitsland weer voor hem op de tribune."

Sjoerd Mossou steekt in het Algemeen Dagblad de loftrompet over Slot. "De sensatie in Marseille betekent óók de definitieve doorbraak van Arne Slot in Europa. De jonge Nederlandse trainer (43) die niet alleen met Feyenoord een langverwachte finale bereikte, maar dat bovendien deed met herkenbaar en aantrekkelijk voetbal. Voorafgaand aan de wedstrijd in Marseille legde Slot de credits nog nadrukkelijk bij de spelers en de club, keurig zoals dat hoort, passend bij een trainer die altijd zo feilloos de juiste woorden kiest. Maar onmiskenbaar heeft de trainer uit Bergentheim voor een revolutie gezorgd in Rotterdam-Zuid", aldus Mossou.

"Feyenoord telt voor het eerst in twintig jaar weer mee in Europa.. Die mijlpaal heeft niets met toeval te maken. Als een predikant bracht Slot zijn spelprincipes over op de spelers van Feyenoord, net zolang tot ze zijn geboden konden dromen. Het druk zetten op de bal. De dynamische loopacties in de diepte. Backs aan de binnenkant in de opbouw. Een overtal creëren in de - in typisch Slot-jargon - hotzone. Dankzij Arne Slot draait het bij Feyenoord eindelijk weer - boven alles - om voetbal, om ambities, om iedere dag beter willen worden. Tirana zou in dat licht vooral een begin moeten zijn, geen eindbestemming."

Trouw zag vooral een Feyenoord dat karakter toonde. "In Zuid-Frankrijk zagen we Feyenoord in meerdere gedaantes, zoals wel vaker dit seizoen. Van de aanvallende, fel afjagende stuntploeg tot de soms wankelende laatste linie. Wat wederom opviel, was de nimmer aflatende energie, een gevolg van de fitheid bij de Rotterdammers. Het optreden paste allemaal in een wonderlijke Europese campagne. Zie de pragmatische Trauner eens voetballen naar de geest van zijn kunnen, zie de vaardige dribbelaar Kökçü het spel soms verdelen en zie Aursnes eens gevaar verijdelen. Ook Senesi verdedigde daadkrachtig."