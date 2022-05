Aletha trekt totaal verbaasde Kökçü in beeld nadat Petrovic toptransfer meldt

Vrijdag, 6 mei 2022 om 00:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:25

Orkun Kökçü maakt na het seizoen de overstap naar een Italiaanse club die niet in de absolute top speelt, zo verzekert Zeljko Petrovic opmerkelijk genoeg tegenover RTV Rijnmond. Volgens de ex-assistent-trainer van Feyenoord is hij hoogstpersoonlijk gebeld vanuit Italië over een akkoord met de 21-jarige middenvelder. Kökçü zelf wordt door Aletha Leidelmeijer van ESPN na een al afgerond interview terug voor de camera gesleurd en reageert verbijsterd op de vraag: "Ben je rond met jullie tegenstander in de finale?", doelend op AS Roma, de club die de verslaggever zelf aan de informatie van Petrovic heeft gekoppeld.

"Met Roma?", reageert Kökçü vol verbazing. "Daar weet ik niks van. Ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik ben nu heel blij met wat ik met Feyenoord en deze trainer bereikt heb." De Rotterdammers hielden donderdagavond stand op bezoek bij Olympique Marseille (0-0) en plaatsten zich daarmee voor de eindstrijd in Tirana. "Ik kom beter tot mijn recht. Het gaat gewoon heel lekker met dit team. Van mij hoeft het niet zo gehaast. Als het komt, dan komt het, en als de club eraan verdient, dan kan het, maar ja... Voor nu ben ik blij met Feyenoord, natuurlijk."

Leidelmeijer wil vervolgens toch van Kökçü weten of er de laatste tijd contact is geweest met AS Roma. "Hoe moet ik dat zeggen... Mijn vader is natuurlijk de afgelopen tijd wel een paar keer naar Italië gevlogen, maar... Ik denk niet dat mijn vader het voor mij zou verzwijgen als het rond zou zijn. Ik ga er niet vanuit. Het komt nu wel dichterbij, maar vooral rond deze wedstrijd heb ik gezegd dat ik er niks van wil horen. Jullie overvallen me eigenlijk wel, hiermee. Of het een gekke wedstrijd tegen Roma zou worden? Dat doet me niks, ik ga erheen om ze kapot te spelen."

Kenneth Perez schiet in de lach na het zien van het merkwaardige interview. "Ik vond dit best wel bijzonder", aldus de Deen. "Ik vond vooral bijzonder dat de perschef van Feyenoord zei: 'Ja, ga nog maar even terug'", lacht Jan Joost van Gangelen in reactie. Pierre van Hooijdonk snapt er ook weinig van: "Dat je dan ook niet even vraagt, als je al drie minuten eerder bent geïnterviewd en dan terug wordt gevraagd: 'Je hebt al drie minuten gehad, waar gaat het over?'", aldus de oud-spits. "Wel vriendelijk", zegt Perez.