Feyenoord doet zichzelf vast enorm plezier voor potindeling volgend seizoen

Donderdag, 5 mei 2022 om 23:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:54

Voor het eerst in vijf jaar staat weer een Nederlandse club in een Europese finale. Feyenoord brengt zijn land met het bereiken van de eindstrijd in de Conference League op een nog veel comfortabele zetel als het gaat om de coëfficiëntenranglijst. Nederland lijkt inmiddels een lichtjaar verwijderd van Portugal en heeft nu na de zomer in principe alleen nog een 'redelijk goed' Europees seizoen nodig om het tweede groepsfaseticket voor de Champions League binnen te halen. Bovendien wordt nummer vijf Frankrijk steeds serieuzer bedreigd.

Feyenoord kreeg voor het 0-0 gelijkspel tegen Olympique Marseille één clubpunt plus één bonuspunt voor het bereiken van de finale: twee clubpunten worden gedeeld door vijf originele Europese deelnemers: wederom 0,4 punt erbij voor Nederland. Ook voor de club zelf zijn de punten van enorm belang. De ploeg van Arne Slot begon dit seizoen op de 68ste plek op de clubranking en staat nu al 42ste. Met een clubcoëfficiënt van 40,0 zou Feyenoord bij deelname aan de Conference League vrijwel zeker in Pot 1 zitten, terwijl de kans op Pot 1 in de Europa League eveneens aanzienlijk is.

De coëfficiëntenranglijst (gesorteerd op stand per 01/07/'22)

LAND HUIDIGE SCORE SCORE PER 01/07/'22 ACTIEVE TEAMS 5. Frankrijk 60,082 (+0,167) 48,582 (+0,167) 0/6 6. Nederland 49,300 (+0,400) 46,400 (+0,400) 1/5 7. Portugal 53,382 (+0) 43,716 (+0) 0/6 8. Schotland 36,700 (+0,600) 32,700 (+0,600) 1/5 9. Oostenrijk 38,850 (+0) 29,100 (+0) 0/5 10. België 30,600 (+0) 28,000 (+0) 0/5

Feyenoord kan in de finale nog eens 3 clubpunten (0,6 landpunt) binnenhalen, waarvoor de Rotterdammers de finale van AS Roma zullen moeten winnen. Een zege levert hoe dan ook twee clubpunten op plus één bonuspunt, terwijl een gelijkspel in de eindstrijd goed is voor één punt. Bij het winnen na verlenging of strafschoppen kan Feyenoord in geval van een gelijkspel een extra clubpunt bijschrijven. Voor Feyenoord zelf zijn de clubpunten van groot belang bij de potindeling van de groepsfase van een Europees toernooi volgend seizoen.

Marseille haalde zelf ook een schamel clubpunt binnen, hetgeen voor Frankrijk (gedeeld door 6 deelnemers) slechts 0,167 punt oplevert. Nederland heeft op de stand per 1 juli nu al 2,7 punten voorsprong op Portugal, terwijl het gat naar nummer vijf Frankrijk verkleind wordt tot 2,0 punten. Nederland heeft dit seizoen nu al een totale coëfficiëntenscore van 19,200, verreweg de beste score ooit voor het land.

Uitleg over de coëfficiëntenranglijst

Nederland krijgt al sinds 2003 slechts één gegarandeerd groepsfaseticket voor de Champions League (plus één voorrondeticket), maar is door uitzonderlijke prestaties de afgelopen jaren plots dicht bij een extra ticket voor de runner-up in de Eredivisie. Het zou geweldig nieuws zijn voor het Nederlandse voetbal, dat in dat geval een verzekerde extra premie beschrijft van 30 miljoen euro (bij benadering de minimale startpremie voor de Champions League). Bovendien krijgt de Eredivisie in dat geval een extra zesde Europese ticket (nu zijn dat er dus vijf), en geeft het Europa League-ticket voor de bekerwinnaar dan rechtstreeks toegang tot de groepsfase (nu is het een play-offticket).

Om dat uit te laten komen moet een plek in de top 6 op de coëfficiëntenranglijst worden behaald. Op basis van die ranglijst, waarvoor de clubs in Europa punten verdienen, verdeelt de UEFA jaarlijks de Europese tickets voor het nieuwe seizoen. Portugal leek lange tijd onbedreigd verzekerd van de zesde positie, maar nummer zeven Nederland is bezig aan een gigantische opmars. Nederland richt zich nu op de eindstreep aan het eind van het seizoen 2022/23, dus pas over een jaar kunnen de tickets voor het seizoen 2024/25 definitief binnengehaald worden. Voor het huidige seizoen is de achterstand namelijk te groot om Portugal in te kunnen halen.

Behaalde punten deze speelronde voor het land

LAND SCORE SCORE PER CLUB Frankrijk +0,167 Marseille +0,167 | Lyon | Lille | PSG | Rennes | Monaco Portugal +0,000 Benfica | SC Braga | Sporting Portugal | FC Porto Nederland +0,400 Feyenoord +0,400 | PSV | Ajax | Vitesse | AZ | Schotland +0,600 Rangers +0,600





Welke plek is goed voor welke tickets?