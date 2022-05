Gekte barst los: Stadhuisplein ontploft volledig; fans duiken in Hofpleinfontein

Donderdag, 5 mei 2022 om 23:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:03

De vreugde op het Stadhuisplein in Rotterdam wanneer het laatste fluitsignaal klinkt in de return van de halve finale van de Conference League is ongekend. In het Stade Vélodrome had Feyenoord, na het de eerdere 3-2 overwinning op Olympique Marseille in De Kuip, genoeg aan een 0-0 gelijkspel om zich te verzekeren van een ticket voor de finale van de Conference League. Tegelijkertijd is ook de ontlading bij de spelers op het veld in Marseille ongehoord.

Met een camera gericht op het Stadhuisplein in Rotterdam toont RTV Rijnmond beelden van de laatste, zenuwslopende seconden van de halve eindstrijd. Radiocommentatoren Dennis van Eersel en Sinclair Bisschop gaan vervolgens volledig uit hun dak wanneer het laatste fluitsignaal klinkt. “De voorzet, er komt nog een hoekschop! Nee, het is voorbij! Alle reserves sprinten het veld op en de spelers die op het veld stonden storten ter aarde! Wat een feest, Feyenoord gaat naar de finale van de Conference League.

?? | Wat! Een! Feest! Na het 0-0 gelijkspel bij Olympique Marseille is @Feyenoord door naar de finale van de Conference League! Onze commentatoren @sinclairbischop en @DennisVanEersel van Radio Rijnmond én de supporters op het Stadhuisplein in Rotterdam gingen uit hun dak! #omfey pic.twitter.com/A9Ko31oQSj — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) May 5, 2022