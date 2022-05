David Moyes reageert uitzinnige woede af op ballenjongen en krijgt rood

Donderdag, 5 mei 2022 om 22:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:51

Eintracht Frankfurt heeft zich donderdagavond ten koste van West Ham United geplaatst voor de finale van de Europa League. De Duitsers waren net als vorige week in Londen een maatje te groot voor de ploeg van David Moyes: 1-0. Door een vroege rode kaart voor Aaron Cresswell kwamen de bezoekers al snel met tien man te staan, waarna Rafael Borré de enige goal van de avond maakte. Moyes verloor in de slotfase zijn hoofd en kreeg rood nadat hij woest een bal richting een ballenjongen schoot.

Beide ploegen kenden een slechte generale in aanloop naar de tweede confrontatie in de halve finale van de Europa league. Waar Eintracht Frankfurt in competitieverband op bezoek bij Bayer Leverkusen onderuit ging, bezorgde Arsenal West Ham tijdens de Londense derby een 1-2 nederlaag. Oliver Glasner voerde donderdagavond bij de thuisploeg maar liefst zes wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van het Bundesliga-duel, terwijl de bezoekers met Michail Antonio en Tomas Soucek ook weer op hun sterkst aantraden.

De supporters in de Deutsche Bank Park kregen een vrij matte openingsfase voorgeschoteld. Toch kon het thuispubliek na twintig minuten opveren, toen scheidsrechter Jesús Gil Manzano besloot Cresswell na tussenkomst van de VAR met rood van het veld te sturen. De linksback leek in eerste instantie nog met geel weg te komen, nadat hij aan de noodrem trok bij de doorgebroken Jens Petter Hauge.

Het duurde vervolgens niet lang voordat die Adler het overtal op het veld wisten uit te buiten. Ansgar Knauff kwam door over de rechterflank en vond Borré met een voorzet door de benen van Kurt Zouma, waarna de Colombiaanse spits simpel kon binnentikken: 1-0. Met een man meer consolideerde Frankfurt na rust de voorsprong. West Ham was niet bij machte om serieus gevaar te stichten. Het was uitgerekend manager David Moyes die bij the Hammers in de slotfase zijn hoofd verloor door een bal uit frustratie richting een ballenjongen te schieten.