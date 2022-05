Van Bronckhorst bereikt tegen Frankfurt eerste Europese finale als trainer

Donderdag, 5 mei 2022 om 22:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:32

Rangers FC heeft zich voor de vijfde keer geplaatst voor een Europese finale. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst wist de 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd weg te poetsen middels een 3-1 zege. James Tavernier, Glen Kamara wezen Rangers voor rust de goede weg, waarna Christopher Nkunku de stand over twee duels weer gelijk trok. John Lundstram zette het Ibrox Stadium echter in de slotfase in vuur en vlam met de bevrijdende 3-1.

Rangers wist dat er werk aan de winkel was na de nipte nederlaag van een week geleden tijdens de heenwedstrijd in Duitsland. Het tempo lag direct hoog in de openingsfase van de return, al resulteerde dit niet direct tot grote kansen. De thuisploeg deelde als eerste een speldenprik uit via Ryan Kent, die zijn van richting veranderde schot uiteindelijk relatief eenvoudig gepakt zag worden door Péter Gulácsi. Van Bronckhorst zag vervolgens hoe zijn elftal langzaam maar zeker het initiatief in handen kreeg en Leipzig in een tijdsbestek van een klein kwartier totaal wist te overrompelen.

Giovanni van Bronckhorst en Rangers FC op koers voor Europa League-finale! ?? ?? ESPN 3 #?? #RFCRBL #deontknoping pic.twitter.com/vgmiqHo6yv — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2022

Het stadion veerde op toen James Tavernier erin slaagde om de ban names Rangers te breken op aangeven van Kent, die voor een doelpoging leek te gaan, maar daarentegen zijn vrijgelopen ploeggenoot bij de tweede paal vond: 1-0. De rechtsback bewees eens te meer zijn waarde tijdens de Europese campagne, nadat hij tegen Sporting Braga en Borussia Dortmund ook al goed was voor een dubbelslag. The Gers drukten halverwege het eerste bedrijf direct door. Na een vlotlopende aanval legde Scott Wright terug op de rand van het zestienmetergebied, waarna Kamara beheerst in de lange hoek raak schoot: 2-0

Leipzig was overduidelijk van slag van de tweede tik in korte tijd en leek rijp voor de slacht. Joe Aribo liet alleen met een klein half uur op de klok na om de Duitsers de definitieve nekslag toe te dienen. De spits werd een niet te missen kans geboden door Tavernier, die echter zag hoe Aribo vanaf een meter of drie volledig over de bal maaide. Rangers had de zaken in defensief opzicht na rust ook lange tijd uitstekend op orde. Toch kregen de bezoekers het twintig minuten voor tijd voor elkaar om de stand over twee duels weer gelijk te trekken. Konrad Laimer miste eerst nog oog in oog met Allan McGregor, in de aanval erop had de sluitpost echter geen antwoord op een inzet van Christopher Nkunku, die een voorzet van Angeliño fraai binnenschoot: 2-1. De elfde treffer in Europees verband van de Fransman bleek uiteindelijk niet voldoende, want Lundstram schoot tien minuten voor tijd de 3-1 tegen de touwen, nadat Josko Gvardiol in eerste instantie nog van de lijn kon halen.