AS Roma is de opponent van Feyenoord in de finale Conference League

Donderdag, 5 mei 2022 om 22:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:59

Feyenoord gaat het in de finale van de Conference League opnemen tegen AS Roma. In het Stadio Olimpico volstond een 1-0 overwinning op Leicester City na het 1-1 gelijkspel in het heenduel. In de elfde speelminuut maakte Tammy Abraham uit een kopbal het enige doelpunt van de wedstrijd. De finale tegen Feyenoord wordt op 25 mei afgewerkt in het Air Albania Stadium te Tirana, Albanië.

Net als in het heenduel had trainer José Mourinho ook ditmaal een basisplek ingeruimd voor Rick Karsdorp. De Portugese oefenmeester voerde slechts één wijziging door: centraal op het middenveld werd de geblesseerde Henrikh Mkhitaryan vervangen door Sergio Oliveira. Bij Leicester werd er op twee posities aan de opstelling gesleuteld. Linksachterin verving James Justin de Belg Timothy Castagne, terwijl voorin Harvey Barnes de voorkeur kreeg boven Marc Albrighton. De Romeinen begonnen vol overtuiging aan de ontmoeting, waarin de eerste kans ontstond in de achtste speelminuut.

Lorenzo Pellegrini had een fraaie directe vrije trap in huis, al slaagde doelman Kasper Schmeichel erin de poging tot een hoekschop te verwerken. Uit de corner kopte Chris Smalling rakelings over. In de elfde minuut was het raak voor Roma. Pellegrini had wederom een perfecte corner vanaf de rechterkant in huis en bezorgde de bal op het hoofd van Abraham. De spits torende ver boven de Engelse defensie uit en knikte op overtuigende wijze raak: 1-0.

Na een half uur spelen kreeg Roma een goede kans op een nieuwe treffer. Nadat hij eerst een panna uitdeelde had Abraham vervolgens een afgemeten steekpass in huis op Nicolò Zaniolo, die het schot dat volgde echter geblokt zag worden door Wesley Fofana. In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde aanzienlijk af, daar Roma besloot de bus te parkeren. Tegelijkertijd was Leicester, enkele speldenprikjes daargelaten, niet bij machte om een doorbraak te forceren.