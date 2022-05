Schokkende beelden: Feyenoord-fans takelen roerloze man genadeloos toe

Donderdag, 5 mei 2022 om 21:47 • Laatste update: 22:34

Meer en meer schokkende beelden uit de binnenstad van Marseille stromen binnen. Op verschillende filmpjes is te zien hoe een weerloze (waarschijnlijk) Franse man genadeloos wordt toegetakeld door Nederlandse mannen, zo is duidelijk te horen aan het stemgeluid op de achtergrond. De man, die al op de grond lag, raakt na een steen die vol in zijn gezicht komt bewusteloos en blijft bewegingsloos liggen op de straten van Marseille.

Waarschuwing: dit artikel bevat schokkende beelden.

Ook daarna blijft de man geschopt worden door omstanders, al zijn er ook mensen die zich lijken te bekommeren om het lot van het slachtoffer. Door hevige regenval zijn de straten bezaaid met diepe plassen, waarin de man terechtkomt. Het slachtoffer wordt door enkele mannen meegesleept bij de plassen vandaan, waarschijnlijk om te voorkomen dat hij verdrinkt. Ook wordt op dat moment - ten teken dat het geweld moet stoppen - geschreeuwd: "Laat hem, laat hem!"

Marseille supporter after a clash with Feyenoord hooligans before the match tonight ?? pic.twitter.com/amIJJOIv8Z — Casual Ultra (@thecasualultra) May 5, 2022

Feyenoord fans beating one Marseille fan before Europa Conference League semi final #UECL pic.twitter.com/1gYDq6AIZA — FrontLajm (@FrontLajm) May 5, 2022

Het is de hele dag zeer onrustig geweest in de Zuid-Franse stad, waar aanhangers van Olympique Marseille en supporters van Feyenoord elkaar bleven opzoeken. De Franse politie heeft donderdagavond meermaals en zonder duidelijke aanleiding traangas afgevuurd op de Feyenoord-supporters die op weg waren naar het stadion van Marseille. Vlak voor het startsignaal in de halve finale van de Conference League waren ook schermutselingen tussen de supportersgroepen in het Stade Vélodrome.