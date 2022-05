Kees Jansma: ‘Misschien vreemd uit mijn mond, maar hij lijkt mij te zwaar’

Donderdag, 5 mei 2022 om 21:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:10

Dimitri Payet is noodgedwongen naar de kant gehaald. Tijdens het duel tussen Olympique Marseille en Feyenoord in de halve finale van de Conference League lijkt de sterspeler van de Fransen iets te verrekken na een half uur spelen in een poging de bal naar voren te schieten. Payet leek het even te willen proberen, maar uiteindelijk kon hij het duel niet voortzetten. De Nederlandse analisten concluderen tijdens de rust dat Feyenoord beter is gaan voetballen sinds de aftocht van de Fransman.

Het uitvallen van Payet is een fikse meevaller voor Feyenoord, dat eerder in het duel al ontsnapte toen de aanvaller de bal rakelings naast de kruising plaatste na een schot vanaf de rechterkant van het zestienmetergebied. In de 32ste speelminuut verlaat Payet huilend het veld. De vervanger van de aanvaller in de vrije rol is Arek Milik. Payet was, verspreid over het tweeluik, direct betrokken bij elf van de vijftien schoten van Marseille tegen Feyenoord.

Tijdens de rust merkt Kees Jansma, als analist te gast bij Veronica, op dat Feynoord beter is gaan voetballen sinds de aftocht van Payet. “Lekker voor Feyenoord, maar terug voor Marseille. Daarna werd Feyenoord wel stukken beter, en hij was de enige die een grote kans kreeg voor Marseille. Na een half uur nam Feyenoord het over. Het klinkt trouwens vreemd uit mijn mond, maar hij lijkt wel een beetje te zwaar."

In de rust trekt Kenneth Perez een vergelijkbare conclusie bij ESPN. De analyticus zag hoe Marseille aangeslagen oogde na de wissel. "Ze kijken naar Payet, maar Payet is er niet", aldus de Deen bij ESPN. "Ze zijn aan het kijken: hoe gaan we het nu doen. Ze hebben een ander type spits ingezet met Milik, dus ze zullen anders gaan spelen."