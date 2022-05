Lastminuteverzoek Arne Slot na baksteen op spelersbus wordt afgewezen

Donderdag, 5 mei 2022 om 20:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:58

Feyenoord is met forse vertraging gearriveerd in het Stade Vélodrome, zo meldt trainer Arne Slot voorafgaand aan de return in de halve finale van de Conference League. Vanwege een enorme chaos op weg naar het stadion van Olympique Marseille is de Rotterdamse selectie zeker een half uur later dan gepland gearriveerd. Desalniettemin blijft de aanvangstijd van het cruciale duel staan op 21.00 uur.

“We waren niet een beetje te laat, we waren heel erg te laat", vertelt de coach in gesprek met Veronica. "Ze hadden aangegeven dat we er een half uur over zouden doen, maar we deden er een uur over. In de tussentijd kwam er nog een baksteen tegen de ramen aan... Dus je verwacht eigenlijk dat dit bij een halve finale beter geregeld is. Maar we zijn er en we hebben er ongelooflijk veel zin in."

Slot voert overigens geen wijzigingen door in de basiself ten opzichte van het met 3-2 gewonnen heenduel. “Het is wel de insteek dat hetzelfde Feyenoord er staat als afgelopen week. Vorige week ook twee gezichten laten zien, dat we eerst heel hoog en agressief druk gaven. Maar we hadden ook fases dat we genoodzaakt waren om ver terug te moeten. Dat zal vandaag niet anders zijn. Waar we kunnen, zullen we proberen om goed druk te zetten. Maar je bent ook afhankelijk van hoe je team in de wedstrijd zit, hoe je tegenstander in de wedstrijd zit”, aldus Slot.

Voor de camera van ESPN laat de oefenmeester weten dat de vertraging vooral ontstond door de supporters van Marseille, die de toegang leken te blokkeren. "De politie had ongelooflijk veel moeite om de weg vrij te maken, daarom duurde het wat langer. En in de tussentijd waren er ook nog veel mensen die ons niet veel succes wensen, laten we het daar maar op houden. Er is bij de UEFA nu eenmaal weinig bewegingsvrijheid, dus we moeten het maar accepteren. Het is geen ramp dat we om 21.00 uur beginnen. Als het niet kan, dan passen we ons aan. Dat hebben we dit jaar al vaker gedaan."