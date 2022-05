Le Parisien: Mbappé verlengt voor recordpremie; moeder ontkent krachtig

Donderdag, 5 mei 2022 om 20:18 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:52

Kylian Mbappé heeft op het allerlaatste moment besloten om zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain alsnog te verlengen, zo verzekert Le Parisien. Het Franse dagblad maakt melding van een principeakkoord tussen de 23-jarige steraanvaller en de Parijse grootmacht. Mbappé kon de verleiding na een krankzinnig aanbod niet weerstaan: de spits gaat voor een netto (!) jaarsalaris van 50 miljoen euro per seizoen en een netto (!) tekenpremie van 100 miljoen euro voor twee seizoenen bijtekenen. De moeder van Mbappé ontkent de berichtgeving donderdagavond echter in alle toonaarden.

"Er is geen principeovereenkomst met Paris Saint-Germain of een andere club", aldus Fayza Lamari, de moeder van Mbappé, in een officieel statement. "De besprekingen over de toekomst van Kylian gaan in grote sereniteit verder om hem in staat te stellen de beste keuze te maken, met respect voor alle partijen." Volgens Le Parisien heeft PSG volgens het 'principeakkoord' een optie voor nog een jaar tot maximaal 2025.

Il n’y a aucun accord de principe avec le Paris Saint-Germain (ou un quelconque autre club). Les discussions autour de l’avenir de Kylian se poursuivent dans un climat de grande sérénité pour lui permettre de faire le meilleur choix, dans le respect de toutes les parties https://t.co/VHMTOENct1 — lamari fayza (@FayzaLamari) May 5, 2022

Mbappé maakt volgens de krant zo een eind te maken aan de transfersoap die al meer dan een jaar rond zijn persoon speelt. Real Madrid deed er een jaar lang alles aan om de topaanvaller binnen te halen, maar de Qatarese eigenaren van PSG lijken nu dus toch aan het langste eind te trekken. Volgens Le Parisien is Real inmiddels op de hoogte gesteld van de nadrukkelijke intentie van Mbappé om zijn verbintenis in Frankrijk te verlengen.

De wereldkampioen uit 2018 heeft zijn onderhandelingspositie optimaal uitgebuit en ziet vrijwel al zijn wensen ingewilligd worden. Naast het financiële aanbod uit Qatar, dat kapitaalkrachtiger is dan Real Madrid, heeft Mbappé garanties gekregen met betrekking tot zijn portretrechten. Ook heeft de clubtopscorer sportieve garanties gekregen: Mbappé vormt het hart van het sportieve project de komende jaren. De Fransman is bereid om de komende jaren alles in het werk te stellen van zijn twee grote doelen: op persoonlijk vlak is dat het winnen van de Ballon d'Or, op clubniveau het binnenhalen van de Champions League.

Mbappé eist spelers om zich heen die evenveel opofferingen willen doen als hijzelf en zaagt volgens de Franse krant rechtstreeks aan de stoelpoten van Neymar. Mbappé voelt naar verluidt niet dezelfde opofferingsgezindheid bij zijn Braziliaanse sterploeggenoot als bij zichzelf. Over een mogelijk vertrek van Neymar, die persoonlijk een uiterst pover seizoen doormaakt, klinken in Frankrijk al veel langer geruchten.