Franse politie vuurt uit het niets traangas af op supporters van Feyenoord

Donderdag, 5 mei 2022 om 19:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:33

De Franse politie heeft donderdagavond meermaals en zonder duidelijke aanleiding traangas afgevuurd op de Feyenoord-supporters die op weg zijn naar het stadion van Olympique Marseille, zo melden NRC en RTV Rijnmond op basis van ooggetuigen. De onrust ontstond toen de aanhangers van de Rotterdammers zich in de fanzone verzamelden om in bussen te stappen die richting het Stade Vélodrome zouden rijden. Op het moment dat er lichte paniek uitbrak vanwege een aantal omgevallen hekken begon de politie te vuren met traangas, zo vertelt een supporter ter plekke aan RTV Rijnmond.

"We stonden netjes in de rij om met de georganiseerde bussen mee te gaan naar het stadion", aldus de fan van Feyenoord. "Toen vielen er een paar hekken om, niet heel heftig, en toen werd er traangas afgevuurd. Toen brak er paniek uit onder de supporters en zijn de bussen gestopt met rijden. Ik moet zeggen dat ik banger ben voor de politie dan voor Marseille-fans nu. Het traangas kwam van elke kant, we konden echt geen kant op."

Meer traangas. Meer chaos. En dat allemaal door noodweer en te weinig bussen. Traangas - niemand snapt er iets van. Velen willen met bus naar stadion geen confrontatie met Marseille. Maar waar zijn de bussen? #marfey #omfey pic.twitter.com/TeT0D5khWM — Adrianne de Koning (@adrianne010) May 5, 2022

Er zijn volgens de regionale omroep uiteindelijk ongeveer tien bussen vertrokken richting het stadion, lang niet genoeg om alle supporters te vervoeren. De overige meute vertrok daarom - tot onvrede van de politie - lopend richting het stadion. Daarop werd opnieuw met traangas geschoten, zo meldt ook Mark Lievisse-Adriaanse. De journalist van NRC is in Marseille en kan het handelen van de politie amper bevatten.

Terwijl het zeikstralend hard regent en begint te onweren schiet de Franse politie ineens traangas de fanzone in. Onvoorstelbaar wat hier gebeurt - en zo onnodig. — Mark Lievisse Adriaanse (@Markla94) May 5, 2022

'Terwijl het zeikstralend hard regent en begint te onweren schiet de Franse politie ineens traangas de fanzone in", zo beschrijft de journalist op Twitter. "Onvoorstelbaar wat hier gebeurt - en zo onnodig. Snap hier echt geen fuck van. Sfeer in fanzone was goed. Het regent, dus mensen willen naar stadion. En ineens schiet politie traangas in een groep waar ook gezinnen en zo staan." Zelf komt hij er ook niet zonder kleerscheuren vanaf. "Ben doorweekt, heb het ijskoud en heb de ranzige smaak van traangas in m’n mond maar ben veilig. Leuk, Zuid-Frankrijk in mei!"

Met een vertraging van een half uur komt Feyenoord aan in het stadion van Marseille . Een grote steen heeft de bus beschadigd .@RijnmondSport pic.twitter.com/9WBnud23AG — Sinclair Bischop (@sinclairbischop) May 5, 2022

De selectie van Feyenoord kwam na een helse tocht door Marseille met een half uur vertraging aan bij het stadion. De spelersbus liep schade op door een grote steen, zo beschrijft Sinclair Bischop van RTV Rijnmond op Twitter.

Op sociale media valt te zien dat de politie ook traangas heeft afgevuurd op supporters van Olympique Marseille om beide groepen uit elkaar te drijven.