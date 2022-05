Abramovich reageert geïrriteerd op ‘valse berichtgeving’ over 1,8 miljard euro

Donderdag, 5 mei 2022 om 19:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:33

Roman Abramovich gaat aan Chelsea geleend geld niet terugvragen, zo maakt hij in statement via de officiële kanalen van de Londense club bekend. De Russische eigenaar leende the Blues sinds zijn overname in 2003 in totaal een bedrag van circa 1,8 miljard euro. Eerder deze week meldde Sky Sports dat hij na leek te denken over een manier om zijn investeringen terug te krijgen. Dit zou catastrofale gevolgen voor Chelsea kunnen hebben, maar de eigenaar drukt deze geruchten nu zelf de kop in via een woordvoerder.

“De intenties van Abramovich met betrekking tot het schenken van de opbrengst van de verkoop van Chelsea aan een goed doel zijn niet veranderd”, laat een woordvoerder van de eigenaar van Chelsea op clubwebsite weten. “Daarnaast heeft Abramovich niet gevraagd om een lening aan hem terug te betalen - dergelijke suggesties zijn volstrekt onjuist - evenmin als suggesties dat Abramovich de prijs voor de verkoop van de club op het laatste moment zou hebben verhoogd.”

Momenteel lijkt zakenman Todd Boehly op pole position te liggen om Chelsea voor een bedrag van circa drie miljard euro over te nemen, maar de overheid kan een stokje voor de overname steken als Abramovich (een deel van) zijn geld terugkrijgt. De eventuele voorkoop moet uiterlijk op 31 mei zijn afgerond, want dan loopt de speciale licentie van Chelsea af. Zowel The Times als Sky Sports laat weten dat Chelsea mogelijk verdwijnt als de club niet vóór juni verkocht is.

Abramovich werd vorige maand door de Britse regering op de sanctielijst geplaatst. In de motivatie werd Abramovich een ‘pro-Kremlin oligarch’ genoemd en gesteld dat hij jarenlang een nauwe band had met Poetin. Dit zou de eigenaar van Chelsea ‘financieel of ander materieel voordeel’ hebben opgeleverd. De Britse tegoeden van Abramovich werden bevroren en zijn mogelijkheid om zaken te doen in Engeland verdween. De Londenaren kregen dus wel een vergunning van de Britse overheid om het voortbestaan tijdelijk te garanderen.

Direct nadat Abramovich onthulde de club te willen verkopen, liet hij nog weten dat geld geen enkele rol speelt en dat hij zijn investeringen niet terug hoefde te zien. “Dit ging voor mij nooit over zaken of geld, maar over pure passie voor het spel en de club.” Tegelijkertijd beloofde de eigenaar dat hij alle opbrengsten zou doneren aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.