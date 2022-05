Chili wil WK-ticket van Oranje-opponent Ecuador overnemen en dient klacht in

Donderdag, 5 mei 2022 om 18:25 • Shane Jebbink • Laatste update: 18:48

De Chileense voetbalbond heeft bij de FIFA een klacht ingediend tegen Ecuador. De bond pleit dat het meespelen van Byron Castillo in de kwalificatiereeks in Zuid-Amerika onrechtmatig is geweest. Volgens de Chileense bond is Castillo geboren in Colombia in plaats van in Ecuador en is hij drie jaar ouder dan vermeld. Chili wil dat de desbetreffende wedstrijden ongeldig worden verklaard en wil het WK-ticket van Ecuador overnemen.

In de acht wedstrijden waarin Castillo meedeed pakte Ecuador veertien punten. Hij speelde mee tegen Paraguay (2-0 zege en 3-1 nederlaag), Chili (0-0 en 0-2 zege), Uruguay (1-0 nederlaag), Bolivia (3-0 zege), Venezuela (1-0 zege) en Argentinië (1-1). Ecuador, dat op het WK in Qatar een opponent van Oranje in de groepsfase is, werd uiteindelijk vierde in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule en plaatste zich rechtstreeks voor het WK. Als de wedstrijden waaraan hij meedeed worden omgezet in reglementaire 0-3 nederlagen, zou Chili - dat als zevende eindigde in de poule - vijf punten mogen bijschrijven aan het totaal. Daarmee zou het land van de zevende naar de vierde plek gaan en daarmee de plek van Ecuador op het WK in Qatar overnemen. “Ernstige onregelmatigheden bij de registratie van spelers zijn onaanvaardbaar, zeker als het om een WK gaat", geeft de Chileense bond aan in een statement op de officiële kanalen. “Fair play moet zegevieren op en naast het veld.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Aan de afkomst van Castillo wordt al langere tijd getwijfeld. Er werd vanuit gegaan dat hij afkomstig is uit het Ecuadoraanse General Villamil Playas, al heeft de Ecuadoraanse voetbalbond daar nooit bewijs voor gehad. Barcelona SC, de club van Castillo, was verwikkeld in een geschil met de burgerlijke stand, die niet kon verifiëren dat de vleugelverdediger inderdaad een Ecuadoraan was, hoewel hij wel zo stond geregistreerd bij de club. De voetbalbond van Ecuador, de FEF, besloot Castillo niet op te roepen zolang zijn nationaliteit niet officieel werd vastgesteld. Vorig seizoen maakte Castillo indruk met zijn prestaties bij Barcelona, waardoor de nationale ploeg een logische volgende stap werd.

Het proces werd versneld en uiteindelijk stelde de burgerlijke stand vast dat Castillo inderdaad Ecuadoraans was. Uit meerdere onderzoeken zou zijn gebleken dat hij werd geboren in Playas. De FEF onderzocht of Castillo volgens reglementen van de CONMEBOL en de FIFA kon worden opgeroepen en alles wees erop dat hij speelgerechtigd was. Zodoende werd Castillo opgeroepen en ingezet in acht kwalificatiewedstrijden. Bij de FEF is men ervan overtuigd dat er geen fouten zijn gemaakt en alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd, waardoor er geen straf wordt verwacht. Dat het er nu op lijkt dat Castillo is geboren in het Colombiaanse Tumaco, zou daar volgens de bond niets aan veranderen. Het initiële onderzoek werd in 2021 afgerond, maar Castillo's geboorteakte is nu boven tafel gekomen.

Een officieel protest heeft er nooit gelopen tegen de mogelijke identiteitsverwisseling. Wel was er een eiser, die een geboorteakte overlegde van iemand met de naam Byron Javier, geboren in Colombia in 1995, en van de in 1998 in Ecuador geboren speler. Naar verluidt zijn het broers, waarbij de een geboren is in Colombia en reeds is overleden en de ander het levenslicht zag in Ecuador. Aangezien de vader van Byron al is overleden en de twee niet dezelfde moeder hebben, kan niemand het gegeven verifiëren.