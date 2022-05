Aangeslagen Van Drongelen ontslagen uit ziekenhuis na dodelijk ongeval

Donderdag, 5 mei 2022 om 17:24 • Shane Jebbink • Laatste update: 17:30

Rick van Drongelen is ontslagen uit het ziekenhuis. De centrumverdediger heeft geen ernstige verwondingen overgehouden aan een ernstig ongeval dat woensdagochtend plaatsvond. Uit het onderzoek dat is opgezet door de politie is gebleken dat Van Drongelen geen schuld had aan het ongeluk, zo meldt een woordvoerder van 1. FC Union Berlin, de werkgever van de Nederlander die dit seizoen verhuurd is aan KV Mechelen.

Van Drongelen is dus zonder ernstig lichamelijk letsel teruggekeerd naar huis, maar is wel zeer aangeslagen door het ongeluk. “Hij is erg verdrietig, maar we proberen hem op te vrolijken. Al moet je verdriet ook toelaten”, vertelt een woordvoerder van Union Berlin op de persconferentie in aanloop naar het treffen met SC Freiburg. Het ongeval vond plaats op de N258 bij Axel, de geboorteplaats van Van Drongelen.

Het ongeluk vond plaats rond 07.45 uur, waarna de weg in beide richtingen werd afgesloten. Een achttienjarige man uit Hulst, de bestuurder van het andere voertuig, heeft de crash met de 23-jarige verdediger van KV Mechelen niet overleefd. Volgens de woordvoerder van Union heeft de Nederlandse politie geconcludeerd dat de schuld van het onderzoek buiten Van Drongelen heeft gelegen. Wat er precies is voorgevallen is op dit moment nog onduidelijk.

Van Drongelen brak in 2015 op zestienjarige leeftijd door bij Sparta Rotterdam en speelde zich direct in de kijker bij buitenlandse clubs. In de zomer van 2017 maakte de verdediger een toptransfer naar Hamburger SV, dat drie miljoen euro overmaakte. Van Drongelen degradeerde in zijn eerste seizoen met HSV uit de Bundesliga en speelde vervolgens twee jaar op het tweede niveau van Duitsland. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Union Berlin, waar hij geen vaste plek in de wedstrijdselectie wist te verdienen. In januari werd hij daarom verhuurd aan Mechelen, waarvoor hij inmiddels tien keer speelde.