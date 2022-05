Heracles komt na lange zoektocht uit bij assistent van Guardiola

Donderdag, 5 mei 2022 om 17:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:15

Heracles Almelo heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Voetbalzone weet donderdagmiddag te melden dat de 39-jarige Carlos Vicens het stokje na dit seizoen overneemt van Frank Wormuth. Laatstgenoemde gaat vanaf komende zomer opnieuw samenwerken met Mark-Jan Fledderus bij FC Groningen. Vicens is een opmerkelijke naam. De Spanjaard fungeert momenteel als assistent-trainer van Josep Guardiola bij Manchester City. Heracles zal de aanstelling van Vicens zeer waarschijnlijk vrijdag wereldkundig maken.

Heracles wist al enige tijd dat het op zoek moest naar een nieuwe trainer, daar in januari al bekend werd dat Wormuth de club na vier jaar zou verlaten. Eind januari maakte FC Groningen vervolgens melding van de komst van de Duitser, die in het hoge noorden de vertrekkende Danny Buijs opvolgt. Wormuth heeft in Euroborg een contract getekend voor drie seizoenen tot medio 2025 en gaat bij de huidige nummer acht van de Eredivisie wederom samenwerken met Fledderus. Heracles startte daarop de zoektocht naar een geschikte opvolger voor Wormuth, maar hield zich lange tijd op de vlakte.

Namen als Dick Lukkien en Sjors Ultee kwamen voorbij, maar zowel de trainer van FC Emmen als Fortuna Sittard worden het niet. Ook de naam van René Hake werd tevergeefs genoemd in het geruchtencircuit. Voetbalzone weet te melden dat Vicens vanaf komend seizoen de eindverantwoordelijke is in Almelo. Naar verluidt zijn donderdag de handtekeningen gezet onder een meerjarig contract. De in Mallorca geboren Spanjaard komt over van Manchester City, waar hij als assistent-trainer fungeerde van Josep Guardiola. Ook had hij bij de Engelse grootmacht verschillende jeugdteams onder zijn hoede.

RTV Oost-verslaggever Tijmen van Wissing wist in de podcast De Oosttribune al te melden dat er deze week witte rook zou volgen bij Heracles omtrent de nieuwe trainer. "Ze zijn al rond met een trainer, maar ze willen niet zeggen met wie", aldus Van Wissing maandag in de podcast van de regionale omroep. "Wat had Tim Gilissen (technisch directeur, red.) daar een schik in. Weken hebben we hem niet gezien en dan komt hij even in de persruimte na de wedstrijd tegen FC Twente. Ze zeiden dat wij het nooit zouden raden. Dat was bij Wormuth overigens ook het geval en dat bleek ook zo te zijn."

Vicens speelde in zijn actieve loopbaan in de jeugdopleiding bij Real Mallorca en in lagere competities in Spanje en de Verenigde Staten, alvorens hij in 2011 op 27-jarige leeftijd begon als trainer. Zes jaar later, in 2017, maakte hij de overstap naar de jeugdopleiding van Manchester City. Bij de Engelse topclub werkte hij onder meer samen met beloftes als Cole Palmer, James McAtee, Liam Delap en Samuel Edozie. Na vorig jaar succesvol te zijn geweest als trainer van de Onder 18 met het winnen van de FA Cup en de Premier League, promoveerde hij vorig jaar zomer naar het eerste elftal als assistent van Guardiola.