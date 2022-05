Patrice Evra neemt City op de hak: ‘Hoeveel jaar moeten we nog checken?’

Donderdag, 5 mei 2022 om 16:00 • Laatste update: 16:23

Patrice Evra heeft op Twitter Manchester City op de hak genomen. De Fransman plaatste een bewerkte foto van zichzelf met Engelse legende Sir Bobby Charlton, waarop ze kijken naar de trofee van de Champions League. Op de foto vraagt Evra aan Sir Bobby Charlton of hij nogmaals kan checken of de naam van City niet op de trofee staat, waarna Charlton zegt dat de naam er nog steeds niet op te vinden is. “Hoeveel jaar moeten ik en Sir Bobby nog checken? Eén, vijf, negentig jaar”, schrijft de oud-speler van United met een knipoog.

How many years you think me and Sir Bobby will have to check? 1 5 90 years ???????#ilovethisgame #positive4evra pic.twitter.com/icCcJEMx45 — Patrice Evra (@Evra) May 4, 2022

Met de tweet refereert Evra naar de uitschakeling van Manchester City in de Champions League van woensdagavond. City leek door een doelpunt van Riyad Mahrez op rozen te zitten in Santiago Bernabéu, maar werd door doelpunten van Rodrygo (tweemaal) en Benzema alsnog uitgeschakeld door Real Madrid. Ondanks het nadrukkelijk uitspreken van de wens om de Champions League te winnen is het City nog nooit gelukt. Vorig jaar ging de ploeg van Josep Guardiola onderuit in de eindstrijd tegen Chelsea (1-0).