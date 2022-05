Kroos duidt onderonsje langs de zijlijn met Ancelotti: ‘Hij twijfelde’

Donderdag, 5 mei 2022 om 15:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:49

Carlo Ancelotti kan op 28 mei geschiedenis schrijven door als trainer voor de vierde keer de Champions League in de wacht te slepen. Dat lukte nooit eerder iemand. Woensdagavond kreeg de Italiaanse coach hulp van een aantal routiniers, toen hij in de gewonnen halve finale tegen Manchester City (3-1) ten einde raad was. Daags na de sensationele comeback wordt volop gesproken over het onderonsje tussen Ancelotti, Toni Kroos en Marcelo.

Real eindigde het duel zonder Kroos, Casemiro en Luka Modric, die allen vroegtijdig naar de kant werden gehaald door Ancelotti. De Italiaanse oefenmeester hoopte met het inbrengen van Marco Asensio, Eduardo Camavinga en Rodrygo iets teweeg te brengen en kreeg uiteindelijk loon naar werken, toen laatstgenoemde in de absolute slotfase een 0-1 achterstand omboog in een 2-1 overwinning en daarmee een verlenging afdwong. In de verlenging vroeg Ancelotti zijn routiniers om hun mening in een poging de ploeg van Josep Guardiola te bestrijden.

"Hij vroeg ons welke wissels hij moest doorvoeren in de verlenging. Hij twijfelde", gaf Kroos na afloop toe. Naast de Duitser verscheen ook Marcelo bij het onderonsje langs de zijlijn. De Braziliaanse vleugelverdediger, die in de kampioenswedstrijd tegen Espanyol (4-0) de volledige wedstrijd speelde, bleef ditmaal op de bank. "Dit beschrijft perfect hoe hij is en waarom hij zo goed samenwerkt met dit team", duidt Kroos het onderonsje. Fans in Santiago Bernabéu legden het gesprek tussen Ancelotti, Kroos en Marcelo vast met hun mobiele telefoon om het te delen op sociale media.

Ancelotti heeft al vaker te kennen gegeven veel waarde te hechten aan de meningen van zijn spelers, los van het feit wat de uiteindelijke beslissing is. "Het is geweldig, we zijn 26 keer uitgeschakeld tijdens de knock-outfase, maar hebben ons 26 keer teruggevochten. Het is moeilijk uit te leggen wat er in de laatste minuten is gebeurd", aldus de wereldkampioen. "Het is de overtuiging, het stadion, die combinatie is magisch." Op 28 mei gaat Real met Liverpool uitmaken wie zich Europa's beste mag noemen. Voor Ancelotti wordt het de vierde keer dat hij in een finale tegenover de Engelse topclub staat.