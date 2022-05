Ancelotti slijpt messen richting CL-finale met uitspraak over Everton

Donderdag, 5 mei 2022 om 14:30 • Shane Jebbink • Laatste update: 14:31

Carlo Ancelotti heeft zich tegenover BT Sport uitgelaten over de aanstaande Champions League-finale tegen Liverpool. Real Madrid verzekerde zich woensdagavond van een ticket voor de prestigieuze eindstrijd in het miljardenbal door met een wonderlijke comeback Manchester City te verslaan (3-1, 6-5 over twee wedstrijden). Ancelotti kijkt uit naar de uitdaging en stookt het vuurtje alvast op.

De oefenmeester van Real kijkt uit naar het treffen met Liverpool op 28 mei. “Ik ben erg blij om opnieuw in een finale te staan, dat wordt een enorme uitdaging en een geweldige wedstrijd voor het voetbal”, glundert Ancelotti. De Italiaan stookt het vuurtje alvast op richting de titanenstrijd in het Stade de France in Saint-Denis. “We spelen tegen een geweldig team. Ik heb twee jaar in Liverpool gewoond, dus het voelt een beetje als een derby voor mij. Maar ik ben nog steeds een Evertonian”, maakte de trainer die tot vorig seizoen werkte bij de rivaal van Liverpool duidelijk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Real leek af te stevenen op uitschakeling toen Riyad Mahrez Manchester City op voorsprong schoot in het Santiago Bernabéu. Door twee late doelpunten van Rodrygo dwongen de Madrilenen echter ternauwernood een verlenging af. “Wij hadden het psychologische voordeel nadat we gelijk hadden gemaakt. Zo konden we het afmaken in de verlenging”, legt Ancelotti uit. De trainer van de kersverse Spaans kampioen heeft nooit het idee gehad dat de wedstrijd al verloren was. “Ik heb op dat moment geen tijd om daarover na te denken. Natuurlijk hadden we het moeilijk, City leek de controle te hebben over de wedstrijd. Maar met de laatste kansen konden we de verlenging afdwingen.”

Hoe Real het toch nog voor elkaar kreeg om terug te komen van de achterstand is lastig te verklaren voor Ancelotti. “Het is moeilijk om te zeggen hoe we dit gedaan hebben. We zijn de club met de grootste historie, misschien heeft dat ons geholpen om door te blijven gaan.” Ook de ‘magie’ van de thuishaven van Real speelt volgens Ancelotti een rol. “Dat is zeker belangrijk, het zag er slecht uit maar we konden ergens nog energie vinden om door te gaan." Ancelotti kan bij winst van de Champions League de eerste trainer in de historie van het toernooi worden die de trofee vier keer omhoog houdt. Eerder deed hij dat met AC Milan (2003 en 2007) en in zijn vorige periode bij Real Madrid (2014).