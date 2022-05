Karlsson kan droomtransfer naar de Serie A maken

Paris Saint-Germain heeft de gesprekken met Juventus over Leandro Paredes geopend. De Franse grootmacht wil de Argentijnse middenvelder, die nog één jaar vastligt in Frankrijk, van de hand doen. (Sport)

Niets lijkt een definitieve overgang van Merih Demiral naar Atalanta nog in de weg te staan. De huurling van Juventus moet iets meer dan twintig miljoen euro in het laatje brengen van de club uit Turijn. (GOAL)

De club uit de Serie A, die vorig jaar ook al geïnteresseerd was in de buitenspeler van AZ, ziet in de Zweed een welkome versterking.