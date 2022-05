‘Madrid-fan’ Grealish verwijdert oude tweet na pijnlijke uitschakeling in CL

Donderdag, 5 mei 2022 om 13:16 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:33

Jack Grealish heeft voor de nodige ophef gezorgd nadat een oude tweet van de buitenspeler van Manchester City is opgedoken. In de tweet, die dateert van 23 april 2014, staat de tekst ‘Hala Madrid!!!’. Het bericht wordt afgesloten met vier Spaanse vlaggen. De aanvaller besloot het bericht meteen na de pijnlijke uitschakeling in de halve finale van de Champions League van het web te halen. Oplettende fans hebben er echter al voor gezorgd dat het bericht momenteel viraal gaat.

City werd woensdagavond op pijnlijke wijze uit de Champions League geknikkerd. De ploeg van Josep Guardiola verspeelde in de laatste minuten van de reguliere speeltijd een voorsprong, waarna Benzema er in de verlenging middels een penalty voor zorgde dat het doek voor de Engelse grootmacht definitief viel. Grealish moest na de uitschakeling nog een bittere pil slikken, daar een oude tweet van de aanvaller werd ontdekt. Na de halve finale waren fans er als de kippen bij om het bericht op te rakelen, waarna de buitenspeler besloot om deze snel van zijn Twitter-profiel te verwijderen.

?? Jack Grealish, 2014 yilinda attigi bu tweeti sildi. ? pic.twitter.com/f98oMAszoJ — A Spor (@aspor) May 5, 2022

Ten tijde van het bericht van de Engels international speelde Real Madrid ook in de halve finale van de Champions League. De Madrilenen wonnen destijds met 1-0 van Bayern München, waarna ze een week later de Duitsers op eigen veld vernederden: 0-4. Grealish, toen nog speler van Aston Villa, stak niet onder stoelen of banken op welke Champions League-finalist hij destijds hoopte. Woensdagavond was het na Bayern de beurt aan Grealish zelf om in de halve finale van het miljardenbal uitgeschakeld te worden door Los Blancos. De aanvaller, dit seizoen goed voor één treffer in de Champions League, kwam in de 78ste minuut bij een 0-1 voorsprong in de ploeg als vervanger van Gabriel Jesus. Na zijn rentree zag de Engelsman het echter volledig misgaan voor zijn ploeg.

Arsène Wenger bekeek de wedstrijd als analist voor beIN SPORTS en was niet onder de indruk van het spel van de Engelsman. “Als je naar de 1-1 kijkt, waarbij Grealish tegenover Camavinga staat, wordt hij makkelijk gepasseerd. Veel te makkelijk. Hij moet er alles aan doen om die crosspass te stoppen.” Camavinga verstuurde een crosspass op Benzema, die bij de tweede paal opdook en de bal voor kon geven. Rodrygo kon vervolgens van dichtbij de gelijkmaker scoren, waarna het een minuut later via diezelfde Rodrygo 2-1 werd. Bij de crosspass van Camavinga op zijn landgenoot zette Grealish geen druk op de jonge middenvelder en keek hij op een paar meter afstand toe hoe de crosspass kon worden gegeven.