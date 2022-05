Mazraoui medisch gekeurd door Bayern: aankondiging kwestie van tijd

Donderdag, 5 mei 2022 om 11:35 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:10

De aankondiging van de komst van Noussair Mazraoui bij Bayern München is een kwestie van tijd, zo meldt BILD donderdagochtend. De bijna transfervrije vleugelverdediger van Ajax is zelfs al medisch gekeurd bij der Rekordmeister. Mazraoui gaat volgens de Duitse boulevardkrant zo'n acht miljoen euro bruto op jaarbasis verdienen in München. Ook de laatste plooien rondom de transfer van Ryan Gravenberch worden momenteel gladgestreken, zo klinkt het.

De overgang van Mazraoui naar Beieren hangt al enige tijd in de lucht. Half april meldde transferexpert Fabrizio Romano al dat de Marokkaan akkoord was gegaan met het contractvoorstel van Bayern. Eerder leek Barcelona nog de beste papieren te hebben om Mazraoui binnen te halen, terwijl ook Borussia Dortmund en AC Milan interesse toonden. BILD maakte eerder al melding dat een salarisvoorstel van acht miljoen euro per jaar succesvol was bij de verdediger. Volgens Romano is het akkoord tijdens de laatste ontmoeting met zijn onlangs overleden zaakwaarnemer Mino Raiola bereikt.

Met het aanstaande akkoord komt er voor Mazraoui een einde aan een dienstverband van zestien jaar bij Ajax. De verdediger kwam in 2006 in de jeugdopleiding van Ajax terecht na eerder bij amateurverenigingen AVV Alphen en Alphense Boys te hebben gespeeld. Mazraoui debuteerde in 2018 onder Erik ten Hag en was in april van dat jaar de vervanger van Joël Veltman, die zwaar geblesseerd raakte. De rechtsback wist met Ajax onder meer twee keer landskampioen te worden en twee keer de TOTO KNVB Beker in de wacht te slepen. Dit seizoen kan daar een derde landstitel bij komen.

Ajax verwacht de laatste competitiewedstrijden over Mazraoui te kunnen beschikken. De rechtsback deed in de bekerfinale tegen PSV zeventig minuten mee en bleef tegen NEC en PEC Zwolle vervolgens buiten de selectie vanwege een blessure. Verwacht wordt dat de verdediger tegen AZ weer bij de selectie zit. De Amsterdammers zouden zondag al kampioen kunnen worden, indien zelf gewonnen wordt bij AZ en Feyenoord later op de dag wint van PSV. Daarna staan nog twee speelrondes op het programma, waardoor de koploper met zeven punten niet meer in te halen zou zijn.