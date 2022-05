De tiener van Ajax die op de deur van het eerste elftal klopt

Donderdag, 5 mei 2022 om 12:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:29

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Kian Fitz-Jim, die dit seizoen een vaste waarde is bij Jong Ajax, waar hij van alle selectiespelers de meeste minuten heeft gemaakt.

Door Jordi Tomasowa

“In eerste instantie wilde ik helemaal niet naar Ajax gaan”, onthult Fitz-Jim, wanneer hij wordt gevraagd naar de stap die hij in 2019 maakte. Als vijftienjarige, talentvolle middenvelder besloot hij destijds de jeugdopleiding van AZ te verlaten voor die van Ajax. “Ik vond het heel leuk bij AZ. Ik was daar echt op mijn gemak, maar op een gegeven moment ging ik ook een beetje praten met mijn vader, moeder, familie en met mijn zaakwaarnemer. Ik ging zelf ook nadenken en toen dacht ik: misschien is het beter als ik naar Ajax ga.”

Fitz-Jim speelt sinds 2019 in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij eerder voor SC Buitenveldert, AFC en AZ speelde.

Een kleine drie jaar later staat Fitz-Jim nog altijd achter zijn keuze. Vanuit de Onder 17 werkte hij zich op Sportpark de Toekomst omhoog en volgde op 21 december 2020 tegen Telstar (1-2) zijn debuut in het betaald voetbal. “Toen ik net aansloot bij Jong Ajax, had ik wel wat moeite met het niveau. Het waren best wel zware trainingen. Eigenlijk zou ik terugkeren naar de Onder 18, maar diezelfde week maakte ik mijn debuut. Toen mocht ik toch blijven bij Jong Ajax en ging het eigenlijk steeds beter. Volgens mij heb ik het afgelopen seizoen toch nog rond de twintig wedstrijden gespeeld.”

Met Fitz Jims schatting is weinig mis, want in het eerste seizoen kwam de middenvelder uiteindelijk tot 21 duels in de Keuken Kampioen Divisie. Ondanks dat er in de eerste maanden bij Jong Ajax veelvuldig een beroep op hem werd gedaan, stond zijn eerste seizoen bij de beloftenploeg vooral in het teken van acclimatiseren. “Ik maak zelf niet heel makkelijk vrienden en voel me ook niet zo snel ergens thuis, dat heb ik ook als ik naar een hoger team ga”, bekent Fitz-Jim. “Ik wist wel wie die jongens waren die in Jong Ajax speelden, maar ik kende er niet heel veel.” Dat hij vervolgens ook mocht meetrainen met de A-selectie en ineens met grote namen op het veld stond was daarentegen wel een kleine jongensdroom. “Dat is mooi. Ik kom uit Amsterdam, ben altijd fan van Ajax geweest. Dat heeft ook wel meegespeeld in mijn keuze om naar Ajax te gaan. Voordat ik hier kwam speelden jongens als Blind en Tadic er al. Als je dan met hen mag trainen, is dat geweldig.”

In de Keuken Kampioen Divisie treft Fitz-Jim tegenstanders die vaak fysiek sterker, ouder en conditioneel verder zijn dan hij. Het contrast heeft hij zelf onbewust in één beeld gevangen via een Instagram-post over zijn debuut. Op de gedeelde foto is te zien hoe hij het duel aangaat met de 35-jarige routinier Niels Fleuren van TOP Oss. “Voetballen in de Keuken Kampioen Divisie is gewoon heel anders”, erkent Fitz-Jim. “Ik ben zelf niet de sterkste, maar in de jeugd heb ik er nooit echt last van gehad. In mijn eerste weken bij Jong Ajax en nu nog steeds merk je wel dat het verschil in fysiek opzicht best wel groot is. Er wordt vaak een andere manier van voetbal gespeeld. Veel meters maken, knokken.” Des te knapper is het dat hij dit seizoen van alle selectiespelers de meeste minuten in Jong Ajax heeft gemaakt. “Ik wil altijd zoveel mogelijk spelen. Ik denk dat ik het vaak ook wel heb afgedwongen, het is gewoon top dat ik zoveel minuten heb gemaakt.”

Fitz-Jim namens Jong Ajax in duel met de inmiddels 35-jarige routinier Fleuren van TOP Oss.

Volgens Fitz-Jim heeft assistent-trainer Mitchell van der Gaag een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling die hij de afgelopen twee seizoenen heeft kunnen maken. “Mijn band met Van der Gaag is heel goed. Toen hij vorig jaar hoofdtrainer van Jong Ajax was kon ik ruiken aan de Keuken Kampioen Divisie. Ik ben hem heel erg dankbaar voor het feit dat ik toen zoveel heb mogen spelen. Daardoor kon ik dit seizoen echt mijn eigen spel in Jong Ajax laten zien.” Fitz-Jim stelt echter wel dat Van der Gaag een iets andere trainer is dan John Heitinga. “Van der Gaag probeert je vooral heel erg te prikkelen op mentaal gebied. Ik denk dat ik daar wel heel erg veel aan heb gehad. Als ik hem nu zie, dan maken wel altijd even een praatje.”

Jong Ajax is bezig aan een indrukwekkend seizoen. De ploeg van trainer John Heitinga staat met nog één speelronde te gaan op een zevende plaats en kan afhankelijk van de resultaten van Roda JC en Excelsior ook nog vijfde eindigen. Het enige smetje op de zeges in het begin van het seizoen, was dat de ploeg er maar niet in slaagde om een clean sheet te noteren. Begin november wisten de Amsterdamse beloften tegen Telstar voor het eerst in 45 wedstrijden weer eens de nul te houden. “We waren er wel mee bezig, maar het is natuurlijk geen echte noodzaak om de nul te houden”, zegt Fitz-Jim. “Het is het belangrijkste dat je wint, maar gaven wel tegen elkaar aan dat we weer eens zonder tegendoelpunten moesten zien te winnen. Of ik er een verklaring voor heb waarom het zo lang niet lukte om de nul te houden? De Keuken Kampioen Divisie is wel echt een gekke competitie”, geeft Fitz-Jim met een glimlach aan. “Heel veel wedstrijden vallen er acht of negen goals.”

Nu het seizoen erop zit kan Fitz-Jim er met een goed gevoel op terugblikken. “Ik denk dat ik op zich wel tevreden mag zijn, maar er zijn ook wel wedstrijden die ik niet heb gespeeld of duels waarin ik voor mijn doen niet goed speelde.” Als hoogtepunt springt er voor hem één duel écht uit. “Dan moet ik gelijk denken aan NAC thuis. We speelden als team sowieso heel goed en daardoor kon ik zelf ook uitblinken. We wonnen 6-3, ik denk dat dit mijn beste wedstrijd was van dit seizoen.”

En zijn er nog belangrijke lessen die hij dit seizoen heeft geleerd? “Niet genoegen nemen met wat je hebt”, vertelt Fitz-Jim. “Ik wil niet zeggen dat ik per se een gemakzuchtig persoon ben, maar het is wel iets wat bij mij kan spelen als het goed gaat. Dat betekent niet dat mijn mindere periodes dit jaar door gemakzuchtig kwamen, maar het kan wel een rol hebben gespeeld. Ik moet ervoor waken dat dit niet gebeurt. Eind vorig jaar had ik bijvoorbeeld een periode dat het even niet lekker ging. Daarna heb ik me wel weer herpakt.”

In totaal speelde Fitz-Jim tot nog toe vijftien jeugdinterlands voor Oranje.

De middenvelder speelde dit seizoen zijn meeste wedstrijden als ‘nummer 6’, terwijl Heitinga hem ook enkele wedstrijden op de ‘nummer 8’-positie opstelde. Het zijn de posities die de voorkeur van Fitz-Jim genieten. “Dan heb ik het spel voor me”, legt hij uit. “Ik heb een goede techniek en inzicht en ben iemand die nu vooral de opbouw verzorgt, maar ik denk dat ik in de derde fase, voor de goal, ook een bijdrage kan leveren.” Zijn er eigenlijk middenvelders aan wie Fitz-Jim zich graag spiegelt? “Frenkie de Jong en Pedri van Barça vind ik allebei heel goed. Naar dat soort type spelers kijk ik graag en daar houd ik wel van. Barça is naast Ajax ook mijn favoriete club. Het zou mooi zijn, mocht ik daar uiteindelijk ooit kunnen spelen.”

Fitz Jim focust zich echter eerst op de korte termijn en durft zijn doel voor komend seizoen al hardop uit te spreken. “Ik wil graag aansluiten bij Ajax 1. Ik hoop dat ik regelmatig kan meetrainen, terwijl ik mijn wedstrijden nog steeds bij de beloftenploeg blijf spelen en daar belangrijk kan zijn.” Er staan de talentvolle middenvelder komende maand mogelijk al mooie weken te wachten, aangezien Oranje Onder 19 eerst de tweede kwalificatiefase voor het EK speelt, waarna twee weken later het jeugdtoernooi zelf op de kalender staat. “Ik denk dat het altijd mooi is om voor het Nederlands elftal te spelen”, zegt Fitz-Jim. “Ik heb nog nooit een EK of een ander toernooi met Oranje gespeeld, dus dat zou ook wel heel bijzonder zijn. Voor mij is het nog wel afwachten, want volgens mij botst het een beetje met de voorbereiding op het nieuwe seizoen met Ajax. Ik zou er in ieder geval graag bij willen zijn, maar de voorbereiding met Ajax is ook belangrijk. Het is een beetje een dilemma”, zo sluit Fitz-Jim lachend af.

Naam: Kian Fitz-Jim

Geboortedatum: 5 juli 2003

Club: Jong Ajax

Positie: Middenvelder

Sterke punten: techniek, passing, behendigheid