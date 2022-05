‘Kaper op de kust voor Ajax: Spaanse topclub zeer gecharmeerd van Schreuder’

Donderdag, 5 mei 2022 om 11:12 • Tom Rofekamp

Sevilla volgt de prestaties van Alfred Schreuder bij Club Brugge nauwgezet, aldus Estadio Deportivo. De Spaanse krant schrijft dat sportief directeur Ricardo Monchi zeer gecharmeerd is van de oefenmeester, die topprioriteit is bij Ajax voor de opvolging van Erik ten Hag. Huidig trainer van Sevilla Julien Lopetegui zou op zijn beurt niet zeker zijn van zijn plek, gegeven het vertoonde spel van de nummer drie van LaLiga.

Schreuder strijdt momenteel in de play-offs van de Jupiler Pro League om het landskampioenschap. Volgens Monchi is de voormalig assistent-trainer van onder meer Ten Hag een van 's werelds 'meest modieuze' coaches, wat de reden is waarom Schreuder al geruime tijd gevolgd wordt door Sevilla. Mocht Lopetegui de club deze zomer verlaten, staat Schreuder zeer hoog op het lijstje in Andalusië.

Naar verluidt is men in het Sánchez Pizjuán eveneens op de hoogte van de verregaande interesse van Ajax, dat Schreuder als de ideale opvolger van Ten Hag ziet. Sevilla weigert daardoor echter de handdoek in de ring te gooien. De recordhouder Europa League-eindzeges hoopt te kunnen profiteren van de goede contacten met de zaakwaarnemer van voormalig speler Mu'nas Dabbur, die eveneens Schreuders belangen behartigt. Deze zou kunnen zorgen voor een 'fluïde relatie'.

De Telegraaf meldde half april dat Ajax zich officieel bij Club Brugge had gemeld voor Schreuder. De 49-jarige oefenmeester heeft in België nog een contract tot volgend jaar zomer, maar kan voor anderhalf miljoen euro worden losgeweekt. De andere ogenschijnlijke droomkandidaten, Peter Bosz en Arne Slot, lijken om uiteenlopende redenen niet haalbaar. Bosz wordt voorlopig aan zijn contract gehouden bij Olympique Lyon, terwijl een overstap van Slot niet in de lijn der verwachtingen ligt sinds de uiterst pikante overstap van Steven Berghuis.