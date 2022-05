BILD: Revelatie uit tweede seizoenshelft gaat PSV verlaten voor Bundesliga

Donderdag, 5 mei 2022 om 10:32 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:15

Ritsu Doan heeft een persoonlijk akkoord bereikt met FSV Mainz 05, zo meldt BILD. Het enige wat een transfer van de Japanner naar de Bundesliga in de weg staat, is het bedrag dat PSV voor hem wil ontvangen. Volgens de Duitse krant zal de transfersom waarschijnlijk tussen de vier en vijf miljoen euro bedragen. Doan stond er al goed op in Duitsland vanwege zijn eerdere periode bij Arminia Bielefeld.

BILD meldde woensdag al dat beide clubs gesprekken waren gestart over een eventuele transfer van de middenvelder annex vleugelaanvaller. De 21-voudig international (3 goals) ontpopte zich zeker in de tweede helft van het afgelopen seizoen tot sterkhouder in het elftal van Roger Schmidt, maar staat ondanks zijn riante perspectief op speeltijd open voor een overstap, Vorig seizoen kreeg Doan minder kansen en werd verhuurd aan Arminia Bielefeld, waarin hij tot 5 doelpunten kwam in 34 competitiewedstrijden. Daarmee trok hij de aandacht van Mainz.

Mainz zal een flinke transfersom moeten betalen voor Doan, daar hij nog een tweejarig contract heeft bij PSV. De Eindhovenaren maakten in 2019 liefst 7,5 miljoen euro voor hem over naar FC Groningen. Mainz, dat afgelopen week landskampioen Bayern München nog met 3-1 versloeg, is met een negende plaats bezig aan een verdienstelijk seizoen en kan de blik al voorzichtig op volgend seizoen richten. Trainer Bo Svensson is op zoek naar aanvallende versterking en ziet het liefst een speler komen die uit de voeten kan op de vleugels en daarnaast goed is in de één-tegen-één. Doan zou volgens de Duitsers perfect in dat profiel passen.

Doan speelt sinds het seizoen 2017/18 in Nederland, toen Groningen hem huurde van het Japanse G-Osaka. De Noorderlingen lieten daarbij een optie tot koop in het contract opnemen. De Trots van het Noorden hoefde na een succesvol eerste seizoen niet lang na te denken en lichtte de optie. Doan was daarna nog één seizoen actief in Groningen, waarna hij de overstap naar Eindhoven maakte. In het shirt van PSV kwam hij vooralsnog tot 62 optredens, waarin hij 12 goals en 6 assists deed noteren. Dit seizoen maakte hij in 37 wedstrijden zijn opwachting, waarin hij goed was voor 10 doelpunten.