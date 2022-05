‘Ik denk dat ik vier of vijf spelers voor mij heb op de 10-positie bij Oranje’

Donderdag, 5 mei 2022 om 12:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:08

AZ is de laatste weken niet in beste doen. De ploeg uit Alkmaar speelde teleurstellend gelijk bij Willem II en Sparta Rotterdam en moest in Zwolle zelfs buigen voor PEC. Slechts twee van de laatste zes competitiewedstrijden werden gewonnen. Komende zondag heeft de ploeg van trainer Pascal Jansen kans op revanche, als in het eigen AFAS Stadion de clash met Ajax op het programma staat. Voetbalzone trok naar Wijdewormer om de stemming te peilen bij Dani de Wit, voormalig speler van de Amsterdammers. De middenvelder spreekt zich onder meer uit over de moeizame fase van AZ, het Nederlands elftal en zijn toekomstplannen.

Door Kevin van Buuren en Mart Oude Nijeweeme

“Je moet zo’n periode zo kort mogelijk houden”, zegt De Wit over de fase waarin AZ zich momenteel bevindt. De West-Fries benadrukt dat er de laatste weken veel kleedkamerdiscussies zijn gevoerd. “Als je wint is iedereen vrienden van elkaar, maar juist op zulke momenten moet je eerlijk zijn en zeggen wat er verkeerd gaat.” Daarin ziet de aanvallende middenvelder een belangrijke rol voor zichzelf, als een van de ervaren spelers. Bij Jong Oranje vulde De Wit een dergelijke functie regelmatig in, als aanvoerder. Maar hij ziet de AZ-band niet snel om zijn arm schuiven. Ook niet in het geval Owen Wijndal deze zomer vertrekt.

Bekijk hier het volledige interview met Dani de Wit.

“Bruno (Martins Indi, red.) is gewoon nog tweede captain, en er zijn meerdere jongens die hier al jaren spelen. Ik zou het wel kunnen.” De Wit wil sowieso nog niet denken aan een voetballeven na het eventuele vertrek van huidig aanvoerder Wijndal. “Die heeft voorlopig zijn contract verlengd, dus misschien zit hij hier volgend seizoen wel gewoon”, denkt de middenvelder hardop. Vooral vorig seizoen had AZ een enorme leegloop van grote talenten als Calvin Stengs (OGC Nice) en Myron Boadu (AS Monaco), een situatie waar de club vaker in terechtkomt.

Opleidingsclub

“Hoe het is om steeds opnieuw te moeten beginnen? Je weet dat het erbij hoort. AZ is toch een opleidingsclub, al is dat vervelend om te moeten zeggen”, aldus De Wit. Het is volgens hem een reden om zelf ook eens over een vervolgstap na te denken. “Je krijgt hier niet het salaris dat je bij Ajax of PSV krijgt. Maar ik denk dat AZ altijd op tijd waardige vervangers weet aan te trekken.” Dat heeft volgens De Wit onder meer te maken met de sterke jeugdopleiding van de Alkmaarse club. “Je hebt hier dezelfde faciliteiten als bij Ajax. Alles is hier op en top geregeld, ik denk dat het zeker gelijkenissen heeft met de jeugdopleiding van Ajax."

De Wit kent de jeugdopleiding van de Amsterdammers op zijn duimpje, daar hij als achtjarig broekie naar de hoofdstad vertrok. De nuchtere West-Fries erkent dat Ajacieden er een bepaalde cultuur op nahouden. “Die zijn niet op hun bekkie gevallen, jongens die op latere leeftijd instromen in de jeugdopleiding van Ajax kunnen het daar zeker moeilijk mee hebben. Die jongens ken ik, zeker. Ik was nog jong en ging daar automatisch in mee”, vertelt hij. Zelf had De Wit daar geen moeite mee. “Ik heb daar persoonlijk geen last van gehad. Het was geen grote cultuurshock voor mij.” Aan een terugkeer bij de recordkampioen denkt de middenvelder echter niet.

“Ik zou graag van AZ de stap naar het buitenland maken”, vertelt De Wit. “Maar ik heb het nu hier nog heel erg naar mijn zin. Een transfer binnen Nederland hoeft van mij niet zo.” Maar, voordat De Wit aan een transfer denkt, ziet hij nog voldoende verbeterpunten in zijn eigen spel. “Zolang je hier geen twintig goals maakt als middenvelder, waarom zou je dan per se weg moeten?” Er is een shirt dat de voormalig aanvoerder van Jong Oranje wel graag wil dragen en waarvan hij weet dat het mogelijk is als AZ'er: die van het grote Oranje.

Nederlands elftal

“Ik denk dat er zeker vier, vijf spelers zijn die voor mij op de 10-positie kunnen spelen”, licht hij het uitblijven van zijn debuut toe. "Donny van de Beek, Steven Berghuis, Davy Klaassen, Guus Til. Dat zijn er al vier. Ik denk dat ik daarna in het rijtje zou kunnen komen. Er zijn genoeg jongens die daar uit de voeten kunnen." Gesprekken met Van Gaal heeft De Wit dan ook nog niet gevoerd. “Ik denk dat hij genoeg wedstrijden van AZ kijkt, dus hij zal een goed beeld van mij hebben.” De 24-jarige middenvelder benadrukt dat hij geen haast heeft om zijn droom te verwezenlijken. “Er zijn genoeg jongens die op latere leeftijd nog wedstrijden in Oranje hebben kunnen spelen. Ik zou niet weten waarom niet.”

Dani de Wit: "Ik denk dat ik vier of vijf spelers voor mij heb op de 10-positie bij Oranje."

De Wit zal de komende weken weer de lijn omhoog willen inzetten. Na een teleurstellend gelijkspel tegen Sparta wacht komende zondag Ajax, de club waar hij dus lange tijd actief was. "Het is mooi hoe het daar gaat. Ik geniet daar ook van, net als elke andere voetballiefhebber. Het is jammer dat ze zijn uitgeschakeld in de Champions League, wat niet nodig was, maar dat heb je ook soms. Neemt niet weg dat het heel jammer was voor ze." De Amsterdammers zijn er in ieder geval alles aan gelegen om zondag een goed resultaat neer te zetten. Met nog drie duels te gaan bedraagt de voorsprong op PSV vier punten. Voor AZ rest de strijd om plek drie.