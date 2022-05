Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot kiest voor dezelfde elf namen

Donderdag, 5 mei 2022 om 09:35 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 09:42

Feyenoord treedt donderdagavond op bezoek bij Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League hoogstwaarschijnlijk met dezelfde namen aan als in de heenwedstrijd, zo voorspelt het Algemeen Dagblad. Zowel Justin Bijlow als Jens Toornstra zijn met de selectie afgereisd richting Frankrijk. Arne Slot, trainer van de Rotterdammers, liet woensdagavond op de persconferentie echter weten dat de kans op speelminuten voor de middenvelder klein is. De nog altijd geblesseerde Bijlow zal donderdagavond in elk geval niet in actie komen voor de Rotterdammers.

Slot kiest in de punt van de aanval wederom voor Cyriel Dessers. De Belg, afgelopen week veelvuldig onderwerp van gesprek doordat supporters een crowdfundingsactie hadden opgezet om hem in Rotterdam te houden, scoorde in de eerste ontmoeting met de Fransen nog tweemaal. Dessers wordt net als in De Kuip een week geleden geflankeerd door Reiss Nelson en Luis Sinisterra. Daarachter wordt het middenveld ingevuld door Fredrik Aursnes, Guus Til en Orkun Kökçü.

Ook in de verdediging kiest Slot voor de vertrouwde namen. Tyrell Malacia fungeert donderdagavond als linksback, Marcos Senesi vormt samen met Gernot Trauner het centrale duo, en Lutsharel Geertruida zal de rechtsbackpositie invullen. Geertruida was afgelopen weekend in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd op bezoek bij Fortuna Sittard nog tweemaal trefzeker. Ofir Marciano zal bij afwezigheid van Bijlow wederom plaatsnemen onder de lat.

Bij de Fransen zijn er vermoedelijk basisplaatsen voor onder anderen Cengiz Ünder en sterspeler Dimitri Payet. De laatste plek in de aanval zal gaan tussen Cédric Bakambu en voormalig Ajacied Arkadiusz Milik. Het Algemeen Dagblad verwacht Bakambu in de basis, daar de officiële website van de Ligue 1 juist Milik in de startopstelling verwacht. Feyenoord verdedigt in Marseille een 3-2 voorsprong. Namens de Rotterdammers werden de doelpunten gemaakt door Dessers (2) (tweemaal) en Sinisterra. Bamba Dieng en Gerson waren trefzeker namens de Fransen.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra

Vermoedelijke opstelling Olympique Marseille: Mandanda; Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres; Guendouzi, Payet, Kamara; Ünder, Bakambu, Gerson