Onrustige ‘night before’ in Marseille: vuurwerkgevechten en getrokken messen

Donderdag, 5 mei 2022 om 08:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:42

Het werd de inwoners van Marseille vannacht niet makkelijk gemaakt om in slaap te komen. Nadat aanhangers van Feyenoord en Olympique Marseille woensdagmiddag al de confrontatie hadden gezocht in het havengebied van de Franse stad, bleven de opstootjes ook 's nachts aanhouden. De fans bestookten elkaar met vuurwerk in de binnenstad, terwijl omstanders tevens beelden vastlegden van een rondrennende man met een machetemes.

Op de beelden is onder meer te zien hoe de fans van Feyenoord en Marseille vuurpijlen en andere vuurwerkbommen naar elkaar toe slingeren. Op een ander fragment filmt een inwoner van de Provençaalse stad hoe een ogenschijnlijke fan van één van beide teams door de straten rent met een machete in zijn hand geklemd, een groot type kapmes dat bijna twee keer zo groot is als een gemiddeld keukenmes.

Er wordt uitbundig gefeest in sommige straten van Marseille...#Feyenoord#omFEY pic.twitter.com/HGcbnZ9fd1 — Feyenoord Barra Brava (@FeyenoordB) May 4, 2022

Woensdagavond deelde het lokale La Provence al beelden van fans die elkaar met vuurwerk bekogelden en achterna zaten. In totaal zouden daarbij zeven man zijn opgepakt. Ook zou er vuurwerk naar autoriteiten zijn gegooid, zo bevestigde een woordvoerder van de lokale politie aan de krant. Op beelden uit het stadscentrum was tevens te zien dat er een fan roerloos bleef liggen op de stoep.

?? À vingt-quatre heures du match qui doit opposer l'OM à Feyenoord, quelques jets de projectiles ont eu lieu en début de soirée sur le Vieux-Port, en direction de la police#Marseille #OM #TeamOM #OMFeyenoord pic.twitter.com/V6vJMRfeIX — La Provence (@laprovence) May 4, 2022

Another video of the clashes between Marseille & Feyenoord fans in Marseille tonight! ???????? pic.twitter.com/arTOnCgqRx — Casual Ultra (@thecasualultra) May 4, 2022

Donderdagavond treffen Marseille en Feyenoord elkaar in het Stade Vélodrome voor de return van de halve finale van de Conference League. De Rotterdammers verdedigen vanaf 21.00 uur een 3-2 voorsprong. Ook voorafgaand aan het heenduel waren er diverse rellen uitgebroken rondom De Kuip. Afgelopen donderdag leken Feyenoorders voor het betreden van het stadion met vuurwerk aangevallen te worden door fans van L’OM.

De eerste ongeregeldheden in Marseille zijn een feit. #marfey pic.twitter.com/sX5J600L9Y — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 4, 2022

Lots of troubles around the city of Marseille tonight between Feyenoord & Marseille supporters ?????? pic.twitter.com/oou4l5Gk5r — Casual Ultra (@thecasualultra) May 4, 2022

De lokale autoriteiten in Marseille twijfelden voorafgaand aan de halve finale van de Conference League al of deze nog uitfans wilden toelaten. Er heerste al groot ongenoegen over misdragingen van Griekse fans in de kwartfinale tegen PAOK Saloniki (2-1). Uiteindelijk gingen de autoriteiten toch overstag, waardoor er circa 3250 kaarten vrijkwamen voor supporters van Feyenoord. Er schijnt echter nog een flink aantal kaarten voor diverse vakken te worden verhandeld op de zwarte markt, aldus De Telegraaf.