Wesley Sneijder verklaart de pijnlijke ondergang van Manchester City

Donderdag, 5 mei 2022 om 00:14 • Mart van Mourik

Real Madrid plaatste zich woensdagavond op sensationele wijze voor de finale van de Champions League ten koste van Manchester City. The Citizens leken bij een 0-1 stand zeker van een finaleplek, maar door een dubbelslag van invaller Rodrygo in blessuretijd en een goal van Karim Benzema in de verlenging trokken de Madrilenen aan het langste eind: 3-1. In de studio van RTL 7 verklaarde Wesley Sneijder na afloop de sleutel tot succes van Real Madrid en de reden voor de ondergang van City.

De Engelsen gingen de return in het Santiago Bernabéu in met een 4-3 zege op zak uit het heenduel. Na de treffer van Riyad Mahrez in de 73ste speelminuut het team van manager Josep Guardiola zo goed als zeker van een finaleticket, maar niets bleek minder waar. In de negentigste minuut begon plotseling de Madrileense remontada. Op aangeven van Benzema schoot Rodrygo van dichtbij de gelijkmaker binnen: 1-1. Nog geen minuut later maakte de Braziliaan ook de 2-1. Ditmaal knikte hij binnen uit een voorzet van Carvajal en een doorkopbal van Marco Asensio. In de verlenging besliste Benzema de wedstrijd met een benutte strafschop.

Moe na 120 minuten? Nee hoor! Buikschuiven in Bernabéu door de complete selectie. Het stadion zit nog vol! #UCL #RMAMCI pic.twitter.com/bp4AHOdieX — VTBL ? (@vtbl) May 4, 2022

Voorafgaand aan de return voorspelde Sneijder in gesprek met Humberto Tan dat Real Madrid zich zou plaatsen voor de eindstrijd op 28 mei in Parijs. “We weten allemaal dat Real een ploeg is die kan terugkomen”, vertelde de oud-middenvelder van de Koninklijke. “Na die 0-1 van City had ik er geen geloof meer in, hoor. Maar ze geven wel een signaal af van: we geven niet op. En dat geloof hebben ze wel tot de laatste minuut laten zien. Je ziet hoe flitsend ze uit de kleedkamer komen. Ze geven zich niet gewonnen, en dat is een enorme kwaliteit.”

“Wij benoemen nu wel Madrid dat zich terugknokt, maar ik heb ook geen City gezien dat echt graag naar de finale wil”, vervolgde de analyticus. “Niemand stond er gewoon bij City. Dat Kevin De Bruyne gewisseld werd, zegt toch al genoeg? Misschien kon alleen invallen Gündogan de bal naar de goede kleur spelen. Voor de rest heb ik niemand gezien die echt graag naar de finale wil. Mahrez ook niet, want zijn schot bij het doelpunt was de enige bal die hij goed geraakt heeft. Ze waren gewoon veel te angstig.”