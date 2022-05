Real Madrid verstoort eeuwige droom van Man City na waanzinnig slot

Real Madrid heeft zich woensdagavond ten koste van Manchester City geplaatst voor de Champions League-finale. The Citizens kwamen in de reguliere speeltijd dicht bij een zege, maar dankzij twee treffers in de slotminuten van Rodrygo konden de Madrilenen in de verlenging de klus klaren via Karim Benzema: 3-1. Na de 4-3 in het Etihad Stadium volstond de knotsgekke overwinning van de Koninklijke om zeker te zijn van een plek in de eindstrijd. Op 28 mei neemt Real Madrid het in de finale op tegen Liverpool, dat zich een dag eerder ten koste van Villarreal al verzekerde van een ticket naar Parijs.

Trainer Carlo Ancelotti had weinig verrassingen in petto. Het was in de aanloop naar de kraker alleen de vraag of de coach zou kiezen voor Federico Valverde of Rodrygo. Hoewel Rodrygo zaterdag de eerste twee doelpunten maakte in de kampioenswedstrijd tegen Espanyol (4-0), viel de keuze op Valverde. Achterin verving Nacho de geblesseerde David Alaba. Aan de kant van City was Kyle Walker fit genoeg om zijn opwachting te maken. De rechtsachter kreeg van manager Josep Guardiola de voorkeur boven onder meer John Stones, die in het heenduel invulling gaf aan de rechstbackpositie. Nathan Aké moest genoegen nemen met een reserverol.

De Madrilenen begonnen met veel fanatisme aan de ontmoeting in het Santiago Bernabéu. Hoewel er in het eerste bedrijf geen enkel schot op doel genoteerd werd, kwam Real Madrid driemaal in scoringspositie. De eerste mogelijkheid ontstond in de vierde speelminuut voor Benzema, die rakelings over kopte uit een voorzet van Dani Carvajal. Ook de tweede kans was voor de spits. Ditmaal haalde de Fransman gehaast uit na een lage voorzet van Valverde, waardoor hij ruim over het doel van Ederson schoot. Na ruim een kwartier spelen kwam City goed weg.

In een poging op te ruimen speelde Aymeric Laporte de bal binnen het zestienmetergebied voor de voeten van Vinícius júnior, die het leer echter verkeerd raakte en naast schoot. Vervolgens werd City in de tegenaanval levensgevaarlijk. Aan de overzijde kreeg Bernardo Silva een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Van dichtbij hoopte hij in de korte hoek doelman Thibaut Courtois te verschalken, maar de sluitpost reageerde alert en verwerkte de inzet tot een hoekschop. Op slag van het rustsignaal beproefde Phil Foden zijn geluk met een geplaatst schot van buiten de zestien; Courtois dook de poging echter uit de linkerbenedenhoek.

In de eerste seconden van de tweede helft kreeg Vinícius de tot dan toe grootste kans van de wedstrijd. Na een razendsnelle aanval direct vanaf de aftrap kon de Braziliaan van dichtbij binnenschieten uit een voorzet van Carvajal, maar het ontbrak de buitenspeler aan scherpte in de afronding. Enkele minuten later werd een schot Luka Modric in de doelmond geblokt door Rúben Dias. Vervolgens brak er een impasse met veel oponthoud aan die duurde totdat de 73ste speelminuut aanbrak. Silva kreeg alle ruimte om over de as van het veld op te stomen richting de vijandige zestien, waarna hij de bal aflegde op Mahrez. De buitenspeler haalde ineens uit en krulde de bal met links in de rechterhoek: 0-1.

Met de treffer leek de Madrileense hoop op een goed eindresultaat vervlogen, maar niets bleek minder waar. Na de 0-1 werden de ruimtes op het veld groter en kreeg City nog diverse kansen op een nieuw doelpunt. Courtois voorkwam met een fraaie redding dat João Cancelo scoorde. Even later haalde Ferland Mendy een inzet van invaller Jack Grealish van de doellijn. In de negentigste minuut begon plotseling de Madrileense remontada. Na een voorzet van Benzema schoot invaller Rodrygo van dichtbij de gelijkmaker binnen: 1-1. Nog geen minuut later maakte de Braziliaan ook de 2-1. Ditmaal knikte hij binnen uit een voorzet van Carvajal en een doorkopbal van Marco Asensio. Het waren tevens de eerste twee ballen die tussen de palen van Ederson belandden.

Het voetbalfeest ging direct na de aanvang van de verlenging verder. In de 95ste minuut werd Benzema in het strafschopgebied bediend door de ingevallen Eduardo Camavinga. De spits werd gevloerd door Dias, waarna arbiter Daniele Orsato gedecideerd naar de penaltystip wees. Benzema ging zelf achter de bal staan en stuurde Ederson de verkeerde hoek in: 3-1. Op slag van de eerste helft kwam City zeer dicht bij de aansluitingstreffer; Courtois had echter een waanzinnige redding in huis op de kopbal van Foden. Uiteindelijk slaagde City er niet meer in om een strafschoppenserie uit het vuur te slepen.

