Vandaag Inside-gast Yesim Candan: ‘Derksen is eigenlijk net een Turk’

Woensdag, 4 mei 2022 om 21:54 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:03

Yesim Candan ziet een doorstart van Vandaag Inside wel zitten. De columniste van RTL Nieuws was te gast in de voorlaatste uitzending van het programma en ging daarin fel in discussie met Johan Derksen. Ze stelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de tafelgasten van Vandaag Inside een 'enorme achterban' bedienen, waarvoor nu 'eigenlijk niets meer' over is op televisie. Ook imagodeskundige Zabeth van Veen denkt dat het programma hervat kan worden, indien er sponsors worden gevonden.

"In een land van vrijheid en democratie horen dit soort programma’s er te zijn", stelt Candan in een interview met het Algemeen Dagblad. "Vergelijk het met een politieke partij die ook een groep kiezers vertegenwoordigt. Als er goede gesprekken worden gevoerd met de zender, kan het programma door. Dit trio is onmisbaar op de Nederlandse televisie." Ze zegt dat Derksen haar doet denken aan haar Turkse vader en opa. "Ik ben opgegroeid met dit soort mannen. Dingen zeggen of doen die niet door de beugel kunnen, maar nooit nooit nooit sorry zeggen. Dat hij zei ‘lik mijn reet’, het was net mijn opa."

"Wie is er opgestapt na de toeslagenaffaire? Alleen Lodewijk Asscher is weggegaan, maar iedereen zit er nog. En Johan is eigenlijk net een Turk. Turken kunnen ook geëmotioneerd roepen: het is uit, het is klaar. En toch door", aldus Candan. Imagodeskundige Van Veen vraagt zich af welke sponsoren geassocieerd durven te worden met Derksen. "Als jouw klantengroep voor een groot deel bestaat uit vrouwen, dan laat je zo’n show links liggen. Ik denk dat dit nog wel een zoektocht gaat worden, al zal er altijd een biermerk zijn dat zich vooral richt op mannen die wel geïnteresseerd is, of een bedrijf met een rebels imago."

Van Veen denkt dat Talpa zich niet al te veel zorgen maakt om het imago van SBS 6, de zender die het programma uitzond. "Vandaag Inside was een van de best scorende programma’s, dat willen ze niet kwijt. Derksen heeft vol vuur John de Mol verdedigd in de talkshow als het bijvoorbeeld over The Voice ging. John en Johan zitten denk ik behoorlijk op een lijn, ze zijn van de oude stempel. Ik denk niet dat De Mol het programma echt van de buis wil houden."

Candan werd belaagd op sociale media, nadat ze vorige week woensdag weerwoord gaf aan Derksen. Zo deelde ze een opmerking van iemand die zei te hopen dat Candan 'een keer goed verkracht wordt'. De columniste zei in de uitzending dat Derksen een vreemde woordkeuze hanteerde door zijn kaarsanekdote te plaatsen binnen een 'losbandige periode'. "Als je nou even je mond houdt, maak ik m'n verhaal af en mag je daarna de hele uitzending vollullen. Mag ik even m'n verhaal afmaken? Jij reageert voorbarig, want ik wil even wat vertellen", reageerde Derksen daarop. Door de inbellende advocaat Job Knoester werd ze denigrerend 'mevrouw aan de bar' genoemd.

Het Algemeen Dagblad meldde dinsdagavond dat de dagelijkse talkshow mogelijk terugkeert op SBS6. Volgens de krant bekijkt de televisiezender of het mogelijk is om alsnog een doorstart te maken mét Derksen, maar zelf trapte hij op de rem. "Ik ben ermee gestopt en daar laat ik het bij", zo luidde de korte reactie van Derksen tegenover het ANP dinsdagavond. “Het kan zijn dat er gesprekken zijn, maar die zijn in ieder geval niet met mij.”