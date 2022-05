Gesprek met Ten Hag is zinloos: Lingard vertrekt en kiest uit zeker vier clubs

Woensdag, 4 mei 2022 om 21:34 • Mart van Mourik

Jesse Lingard gaat Manchester United spoedig verlaten, zo bevestigen diverse Britse media en transfermarktexpert Fabrizio Romano. Het contract van de aanvallende middenvelder van the Red Devils loopt aan het einde van huidig seizoen af en de 29-jarige Lingard heeft reeds besloten dat niet te gaan verlengen. Ook een eventueel gesprek met aanstaande manager Erik ten Hag zal geen invloed meer hebben op zijn besluit, weet de BBC.

De transfermarktexpert meldt dat Lingard afgelopen januari al wilde vertrekken uit Manchester. Op de laatste dag van de winterse transferwindow hoopte hij de overstap naar Newcastle United te maken, maar voor die transfer stak Manchester United een stokje. Nu de middenvelder annex aanvaller uit zijn contract loopt, ligt de weg naar een nieuwe club open. Volgens de BBC zijn AC Milan, Juventus, Paris Saint-Germain en Newcastle in ieder geval geïnteresseerd in de overname van Lingard. Naar verluidt zijn twee van de vier clubs zelfs al in ‘vergevorderde gesprekken’ met het management van de 32-voudig Engels international.

De belangrijkste reden voor het vertrek van de aanvallend ingestelde middenvelder is de wijze waarop hij door United behandeld is. In een eerder stadium zou voormalig manager Ole Gunnar Solskjaer hem meer speeltijd hebben beloofd na een succesvolle huurperiode bij West Ham United, al werd die belofte niet waargemaakt. Ook onder manager Ralf Rangnick komt Lingard nauwelijks aan spelen toe.

In het huidige Premier League-seizoen kwam Lingard tot zestien optredens, waarin hij tweemaal trefzeker was. In veertien van zijn gespeelde duels moest hij bovendien genoegen nemen met speelminuten als invaller. Lingard speelt al sinds 2000 bij United, toen hij als negenjarige in de jeugdopleiding van de Engelse grootmacht belandde. Als speler van de A-selectie van United won hij onder meer de Europa League in 2017.