Frank Lampard moet vrezen voor straf om uitspraken na duel met Liverpool

Woensdag, 4 mei 2022 om 21:23 • Dominic Mostert

Frank Lampard moet vrezen voor een sanctie van de FA. De trainer van Everton is door de bond aangeklaagd voor uitspraken die hij anderhalve week geleden deed na de 2-0 nederlaag tegen stadsgenoot Liverpool. Lampard insinueerde dat Everton werd benadeeld door de arbitrage omdat het geen topclub is. Daarmee trok hij de integriteit van de scheidsrechters in twijfel, beargumenteert de FA.

Halverwege de eerste helft ging linksbuiten Anthony Gordon van Everton in het zestienmetergebied naar het gras na een poging van Naby Keïta om de bal te veroveren. Het leverde Gordon een gele kaart op voor een vermeende schwalbe. Zeven minuten na de rust wilde Gordon weer een strafschop, ditmaal na een vermeende overtreding van Joël Matip. Hij kreeg inderdaad een zetje van Matip, maar scheidsrechter Stuart Attwell zag geen reden een penalty toe te kennen. Hij gaf overigens ook geen tweede kaart aan Gordon. De videoarbitrage zag geen reden om Attwell naar de kant te roepen om de beelden te bekijken.

Het contact tussen Anthony Gordon en Joël Matip is (na doorklikken richting YouTube) te zien vanaf minuut 6:00.

Lampard liet na afloop zijn onvrede blijken over het optreden van de arbitrage. "Voor mij is het een penalty. Je krijgt die hier niet", zei de trainer in zijn interview na afloop. "Als het Mohamed Salah was aan de andere kant, had hij de strafschop gekregen. Ik probeer geen conflict te veroorzaken, het is slechts de realiteit van het voetbal. Ik heb bij ploegen in de bovenste helft van de competitie gevoetbald. Daar krijg je die strafschoppen. Dit was duidelijk een penalty, het was een duidelijke overtreding."

De FA stelt die opmerkingen niet op prijs. "Frank Lampard is aangeklaagd voor het overtreden van FA-regel E3 in relatie tot zijn media-uitingen na de Premier League-wedstrijd van Everton tegen Liverpool op zondag 24 april", luidt het statement van de voetbalbond. De door de FA aangehaalde regel betreft het 'vertonen van een bias en/of de integriteit van de scheidsrechter of de arbitrage in het algemeen'. Lampard kan tot maandag reageren op de aanklacht. Daarna krijgt hij een eventuele straf te horen.