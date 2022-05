Politiepaarden rennen naar rellende fans Feyenoord en Marseille bij de haven

Woensdag, 4 mei 2022 om 20:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:49

Aanhangers van Feyenoord en Olympique Marseille zoeken de confrontatie in de buurt van de haven van Marseille. Het lokale La Provence deelt woensdagavond beelden van fans die elkaar met vuurwerk bekogelen en achterna zitten. Ook is er vuurwerk naar autoriteiten zijn gegooid, zo bevestigt een woordvoerder van de lokale politie aan de krant. Op beelden uit het stadscentrum is wel te zien dat er een fan roerloos blijft liggen op de stoep.

Op de beelden is te zien hoe vermoedelijk fans van Feyenoord diverse supporters van Marseille achterna gaan. Na enkele ogenblikken verschijnen politiepaarden in beeld die de gemoederen trachten te bedaren. De politie heeft aangegeven dat de confrontatie niet geëscaleerd lijkt en dat er nog geen gewonden geregistreerd zijn. Op beelden uit het stadscentrum is wel te zien hoe een fan roerloos blijft liggen. Het is niet duidelijk in welke staat de supporter verkeert.

?? À vingt-quatre heures du match qui doit opposer l'OM à Feyenoord, quelques jets de projectiles ont eu lieu en début de soirée sur le Vieux-Port, en direction de la police#Marseille #OM #TeamOM #OMFeyenoord pic.twitter.com/V6vJMRfeIX — La Provence (@laprovence) May 4, 2022

Another video of the clashes between Marseille & Feyenoord fans in Marseille tonight! ???????? pic.twitter.com/arTOnCgqRx — Casual Ultra (@thecasualultra) May 4, 2022

Donderdagavond treffen Marseille en Feyenoord elkaar in het Stade Vélodrome voor de return van de halve finale van de Conference League. De Rotterdammers verdedigen vanaf 21.00 uur een 3-2 voorsprong. Ook voorafgaand aan het heenduel waren er diverse rellen uitgebroken rondom De Kuip. Afgelopen donderdag leken Feyenoorders voor het betreden van het stadion met vuurwerk aangevallen te worden door fans van L’OM.

De eerste ongeregeldheden in Marseille zijn een feit. #marfey pic.twitter.com/sX5J600L9Y — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 4, 2022