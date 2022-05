Spelers van Feyenoord staan twee minuten stil in Stade Vélodrome

Woensdag, 4 mei 2022 om 20:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:25

De selectie van Feyenoord heeft woensdag vanuit Marseille oorlogsslachtoffers herdacht. Toen de klok 20.00 uur sloeg, stonden de spelers en stafleden rond de middencirkel gegroepeerd om mee te doen met de Dodenherdenking. Feyenoord was in het Stade Vélodrome bezig aan de laatste training voorafgaand aan de returnwedstrijd tegen Olympique Marseille in de halve finale van de Conference League.

Ook andere clubs stonden stil bij de Nationale Dodenherdenking:

